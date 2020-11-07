Секреты сексуальности звезд, которые никогда не носят мини

Разве что-то может быть откровеннее и сексуальнее мини-юбок? Оказывается, может. Николь Кидман, Риз Уизерспун, Сара Джессика Паркер – все эти королевы красных дорожек предпочитают откровенным мини другие, более женственные способы соблазнения.

Мужской пошив костюма

Нарочитая строгость линий, четкий силуэт, дорогая плотная материя – все это способно «завести» мужчину с пол-оборота. Об этом в курсе многие звезды. В ход идет также красная помада, очки в массивной оправе, шпильки и изящный клатч. Хрупкость, сексуальность буквально просвечивают сквозь строгое одеяние, а сексуальность, построенная на контрастах, буквально зашкаливает.

Декольте

Если уж не мини, то декольте – гласит правило хорошего тона. Так зачем же себе отказывать во втором, если первое исключили? Глубокий, V- образный вырез, красивая приподнятая форма груди – вот что волнует всех мужчин со времен Средневековья. Белизна кожи в контрасте с черным или алым еще более усилит соблазнительный эффект.

Правильный силуэт

Платье, сшитое по фигуре, «влитое», всегда будет выигрышнее смотреться, чем такое же, но купленное в общей массе. Все вытачки в правильных местах держат форму идеально, так что какая бы при этом фигура сама по себе ни была – она будет смотреться соблазнительно и притягивать взгляд. Именно поэтому большинство звезд предпочитает заказывать платья и костюмы у своих портних.

Открытые плечи

Обнаженные плечи красавицы демонстрировали в течение нескольких веков. И нынешний век – не исключение. При этом ставка делается на белизну кожи, изящную шею, хрупкие ключицы. Худоба здесь только приветствуется, потому что свисающее обнаженное тело – не лучший вариант.

Изящные кисти рук

Подчеркнуть изящество рук помогут полупрозрачные ткани, оборки на манжетах. Многие звезды предпочитают блузки из шифона или тончайшего шелка с манжетами, украшенными воланами и кружевами. Разумеется, блузка дополняется красивой юбкой, сшитой по фигуре или отлично скроенными строгими брюками в классическом стиле.

Безупречная обувь

Значит ли, что если женщина не носит мини, дорогая и красивая обувь ей не нужна? Нет, не значит. Даже с юбкой-макси или длинными брюками в пол дорогая, качественная обувь будет смотреться намного соблазнительнее, чем дешевые аналоги, которых, якобы «все равно не видно». При ходьбе в дорогой обуви, бывает, изредка мелькнет изящный каблук, откроется тонкий носок, блестящая пряжка… Все это несет шлейф женственности, неповторимости и заставляет учащенно биться мужские сердца.