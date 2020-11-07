Для женщин

Секреты сексуальности звезд, которые никогда не носят мини

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Разве что-то может быть откровеннее и сексуальнее мини-юбок? Оказывается, может. Николь Кидман, Риз Уизерспун, Сара Джессика Паркер – все эти королевы красных дорожек предпочитают откровенным мини другие, более женственные способы соблазнения.

Мужской пошив костюма

Секреты сексуальности звезд, которые никогда не носят мини

Нарочитая строгость линий, четкий силуэт, дорогая плотная материя – все это способно «завести» мужчину с пол-оборота. Об этом в курсе многие звезды. В ход идет также красная помада, очки в массивной оправе, шпильки и изящный клатч. Хрупкость, сексуальность буквально просвечивают сквозь строгое одеяние, а сексуальность, построенная на контрастах, буквально зашкаливает.

Декольте

Секреты сексуальности звезд, которые никогда не носят мини

Если уж не мини, то декольте – гласит правило хорошего тона. Так зачем же себе отказывать во втором, если первое исключили? Глубокий, V- образный вырез, красивая приподнятая форма груди – вот что волнует всех мужчин со времен Средневековья. Белизна кожи в контрасте с черным или алым еще более усилит соблазнительный эффект.

Правильный силуэт

Секреты сексуальности звезд, которые никогда не носят мини

Платье, сшитое по фигуре, «влитое», всегда будет выигрышнее смотреться, чем такое же, но купленное в общей массе. Все вытачки в правильных местах держат форму идеально, так что какая бы при этом фигура сама по себе ни была – она будет смотреться соблазнительно и притягивать взгляд. Именно поэтому большинство звезд предпочитает заказывать платья и костюмы у своих портних.

Открытые плечи

Секреты сексуальности звезд, которые никогда не носят мини

Обнаженные плечи красавицы демонстрировали в течение нескольких веков. И нынешний век – не исключение. При этом ставка делается на белизну кожи, изящную шею, хрупкие ключицы. Худоба здесь только приветствуется, потому что свисающее обнаженное тело – не лучший вариант.

Изящные кисти рук

Секреты сексуальности звезд, которые никогда не носят мини

Подчеркнуть изящество рук помогут полупрозрачные ткани, оборки на манжетах. Многие звезды предпочитают блузки из шифона или тончайшего шелка с манжетами, украшенными воланами и кружевами. Разумеется, блузка дополняется красивой юбкой, сшитой по фигуре или отлично скроенными строгими брюками в классическом стиле.

Безупречная обувь

Секреты сексуальности звезд, которые никогда не носят мини

Значит ли, что если женщина не носит мини, дорогая и красивая обувь ей не нужна? Нет, не значит. Даже с юбкой-макси или длинными брюками в пол дорогая, качественная обувь будет смотреться намного соблазнительнее, чем дешевые аналоги, которых, якобы «все равно не видно». При ходьбе в дорогой обуви, бывает, изредка мелькнет изящный каблук, откроется тонкий носок, блестящая пряжка… Все это несет шлейф женственности, неповторимости и заставляет учащенно биться мужские сердца.

А вы согласны с тем, что для того, чтобы быть соблазнительной, носить мини вовсе необязательно?

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