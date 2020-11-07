Как одевалась икона стиля Коко Шанель

В начале ХХ века Коко Шанель стремительно ворвалась в мир моды и направила поток своей созидательной энергии на эпохальное преобразование женской одежды. Абсолютно все плоды творчества этого великого дизайнера стали настоящими феноменами, не перестающими удивлять своей изысканностью и изящным минимализмом. Свою роль иконы стиля легендарная Коко играла очень ответственно, поэтому каждый ее look идеален с точки зрения раскрепощенности, женственности и элегантности.

Оригинальные идеи против банальных стереотипов

Нелегкий путь восхождения на модный олимп Коко Шанель начала в 1910 г., когда решилась открыть свой первый магазин по продаже женских шляп. Богатый и оригинальный ассортимент ее продукции пользовался большим спросом. 27-летняя модистка стремилась и собственным внешним видом демонстрировать изысканный вкус и самобытность. Ее повседневные образы были просты и элегантны, поэтому они помогли завоевать начинающему модельеру популярность среди парижанок.

Всего 1 год потребовался предприимчивой Коко для раскрутки бутика. А к 1925 г. Шанель успела обзавестись влиятельными друзьями. Ее приглашали на важные светские мероприятия. Каждый свой look для выхода в высшее общество она продумывала до мелочей, поэтому ее наряды получались не только роскошными, но и комфортными. Верх обычно был представлен шубами, основа — костюмами с юбками до середины голени. В качестве изюминки, завершающего штриха и своеобразной визитной карточки в образ непременно включались изящные шляпки. Званые вечера и балы ее очень раздражали, т.к. дресс-код этих мероприятий обязывал надевать пышные вечерние туалеты с неудобными корсетами и кринолинами.

На рубеже 2-го и 3-го десятилетий прошлого века Коко Шанель симпотизировала общепринятым модным тенденциям. В свой гардероб она включила костюмы и платья с заниженной талией, жакеты свободного кроя и юбки-плиссе. Однако слепое следование диктатуре мировой моды было не по вкусу легендарному дизайнеру. Ее образы всегда были пропитаны оригинальностью и скромностью.

Костюмная бижутерия, круизная коллекция и сумочка

Простота нарядов Коко не отличалась вычурной строгостью, т.к. практически всегда они были украшены ее любимым ожерельем из жемчуга. Важнейшим элементом женского костюма модельер считала правильно подобранные аксессуары. Наиболее уместными, на ее взгляд, чаще всего оказывались длинная жемчужная нить или фантазийная брошь.

Икона стиля умело комбинировала множество украшений в одном образе. Короткое ожерелье из крупного жемчуга, сияющие броши, массивные серьги настолько гармонируют друг с другом, что облик Коко Шанель в целом получился ничуть не аляпистым.

Свободное от творчества время модистка часто проводила на побережье. Для таких прогулок она выбирала широкие льняные брюки и темный топ. Голову прикрывала повязкой.

В 50-х годах ХХ в. мировая мода пополнилась еще одним культовым изобретением Шанель. Этим предметом стала черная стеганая сумка на цепочке, которая и поныне пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола, проявляющих недюжинную заботу о стиле своего имиджа.

Элементы гардероба Коко, заслужившие славу эталонов элегантности

Свою природную грациозность и чувство гармонии Шанель подчеркивала приталенными костюмами и узкими женственными юбками, сохранившими свою актуальность и по сей день.

Особой любовью у мадемуазель Коко пользовался твидовый костюм, завоевавший расположение своей великой изобретательницы благодаря удобству и универсальности. Жакет с контрастным кантом, круглым вырезом и крупными золотыми пуговицами модистка рекомендовала носить с лодочками и непременно дополнять ожерельем из искусственного жемчуга.

К концу 50-х годов гардероб Шанель пополнился новыми моделями шерстяных и соломенных шляп, силуэт которых отличался от предшествующих большей легкомысленностью.

Коко Шанель посчастливилось прожить долгую яркую жизнь. Ее имя по сей день употребляется в сочетании с самыми красивыми эпитетами. На страницах истории мировой моды личность Коко Шанель запечатлена в качестве самобытного смелого новатора, отличающегося невероятным постоянством в модных предпочтениях.