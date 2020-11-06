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Как выбрать одежду по знаку зодиака

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Сложно найти свой стиль, который максимально раскрывал бы все достоинства и скрывал бы недостатки фигуры. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, можно обратиться за помощью к астрологии, ведь каждый знак зодиака имеет свое особенности характера, самовыражения и стиля.

ОвенКак выбрать одежду по знаку зодиака

Овны отличаются темпераментом и страстностью, они очень энергичны и целеустремленны, поэтому их одежда должна выражать намерения владельца, их силу и характер. Овны любят дорогую и качественную одежду, которая подчеркивает их статус. Этому огненному знаку также подходят яркие и дерзкие цвета, их эксперименты всегда завершаются успехом.

ТелецКак выбрать одежду по знаку зодиака

Для Тельцов идеальной будет та одежда, которая отличается практичностью и высоким качеством. Тельцы характеризуются тем, что они любят проверенные варианты и образы, предпочитают выбирать базовые элементы, которые имеют спокойные и нейтральные оттенки. Также Тельцам отлично подойдут элементы гардероба, которые имеют синие и голубые, оранжевые и желтые цвета.

БлизнецыКак выбрать одежду по знаку зодиака

Для Близнецов выбор одежды не просто каждодневная задача, это процесс самовыражения и выбор настроения. Этот воздушный и общительный знак всегда стремится быть замеченным, поэтому Близнецам хорошо подходят яркие и немного вызывающие цвета, оригинальные и уникальные аксессуары, которых нет больше ни у кого. Также Близнецам лучше обращать внимание на свободные комфортные вещи, смешение разных стилей и свободный крой.

РакКак выбрать одежду по знаку зодиака

Рак придирчив ко всему, включая собственный гардероб. Представительницы этого знака выглядят всегда безупречно и продуманно, в их образе нет ничего лишнего или вызывающего. Для Раков хорошо подходит романтический стиль, который включает в себя легкие платья и блузы, кружева и рюши, а также топы и свободные брюки. Еще одним вариантом может стать ретро-стиль.

ЛевКак выбрать одежду по знаку зодиака

Львы известны как самые «царские» особы, которые не терпят никаких недостатков и упущений. Они стремятся к лучшему, поэтому представительницы этого знака всегда в курсе модных тенденций, они имеют множество стильных и брендовых вещей, умело сочетают множество стилей. Для Львов идеально подходят золотые украшения, натуральный мех и стиль «гламур». Также огненному знаку хорошо подходят женственные и сексуальные вещи, которые подчеркивают достоинства фигуры.

ДеваКак выбрать одежду по знаку зодиака

Образ Дев продуман до мелочей, их одежда очень практична и  комфортна при ношении. Для земного знака идеальным решением станет стиль «кэжуал», который подразумевает ношение легких и удобных вещей, применение однотонных и нейтральных цветов, минимум аксессуаров.

ВесыКак выбрать одежду по знаку зодиака

Весы ценят простоту и качество, для них важны эстетические характеристики. Для полного удовлетворения и наслаждения ношением одежды, Весам лучше всего выбирать качественные элементы гардероба, которые в своем составе имеют натуральные компоненты. Этот воздушный знак чаще всего носит обычные джинсы и футболку со свитером, наряды им даются тяжело. Но если хочется нарядиться для особого случая, то хорошим решением станет именно ретро-стиль.

СкорпионКак выбрать одежду по знаку зодиака

Скорпионы отличаются смелыми решениями  и экстравагантным стилем. Этому знаку удаются все эксперименты с одеждой, они чутко чувствуют модные тенденции, к ним часто обращаются за советом, ведь Скорпионы являются знатоками эффектного и сексуального стиля. Им лучше всего подходят эксклюзивные и штучные элементы гардероба, им можно носить перья и кружева, ассиметричные и даже рваные компоненты, открытое декольте и короткие юбки.

СтрелецКак выбрать одежду по знаку зодиака

Стрельцы тоже за эксперименты, но более осторожны в деталях. Отличительная черта в стиле и одежде – это элегантность и притягательность. Но огненный знак известен своей чрезмерной активностью и тягой к путешествиям, поэтому Стрельцам важно иметь в своем гардеробе множество спортивных и функциональных вещей. Выбирать одежду рекомендуется по настроению, ведь оно чутко подсказывает, какой образ необходим именно сегодня.

КозерогКак выбрать одежду по знаку зодиака

Для Козерогов не так важна мода, как для других. Они консервативны, поэтому в их гардеробе можно встретить вещи в ретро-стиле: длинные юбки, брючные костюмы, блузы и рубашки. Они умело сочетают все элементы, но чтобы не выглядеть слишком скучными, Козерогам важно добавлять в свой образ яркие и женственные аксессуары.

ВодолейКак выбрать одежду по знаку зодиака

Водолеи отличаются творческим подходом ко всему, включая одежду и аксессуары. Они дружелюбны и общительны, поэтому стараются быть в центре внимания. Им рекомендуется обращать внимание на яркие и уникальные вещи, этнический стиль и стиль «бохо». Именно эти решения могут подчеркнуть все достоинства Водолея, сделать их привлекательнее. Бахрома, перья и кожа – это то, что стоит использовать в аксессуарах.

РыбыКак выбрать одежду по знаку зодиака

Рыбы являются самыми женственными и чувственными представительницами зодиакального круга. Они любят пышные платья, романтичные топы и блузки, кружева и рюши. И стоит признать, что им удается создать идеальный образ на каждый день. В нем множество розовых оттенков, также присутствуют голубые и желтые цвета.

А какой знак зодиака у вас?

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