Как выбрать одежду по знаку зодиака

Сложно найти свой стиль, который максимально раскрывал бы все достоинства и скрывал бы недостатки фигуры. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, можно обратиться за помощью к астрологии, ведь каждый знак зодиака имеет свое особенности характера, самовыражения и стиля.

Овен

Овны отличаются темпераментом и страстностью, они очень энергичны и целеустремленны, поэтому их одежда должна выражать намерения владельца, их силу и характер. Овны любят дорогую и качественную одежду, которая подчеркивает их статус. Этому огненному знаку также подходят яркие и дерзкие цвета, их эксперименты всегда завершаются успехом.

Телец

Для Тельцов идеальной будет та одежда, которая отличается практичностью и высоким качеством. Тельцы характеризуются тем, что они любят проверенные варианты и образы, предпочитают выбирать базовые элементы, которые имеют спокойные и нейтральные оттенки. Также Тельцам отлично подойдут элементы гардероба, которые имеют синие и голубые, оранжевые и желтые цвета.

Близнецы

Для Близнецов выбор одежды не просто каждодневная задача, это процесс самовыражения и выбор настроения. Этот воздушный и общительный знак всегда стремится быть замеченным, поэтому Близнецам хорошо подходят яркие и немного вызывающие цвета, оригинальные и уникальные аксессуары, которых нет больше ни у кого. Также Близнецам лучше обращать внимание на свободные комфортные вещи, смешение разных стилей и свободный крой.

Рак

Рак придирчив ко всему, включая собственный гардероб. Представительницы этого знака выглядят всегда безупречно и продуманно, в их образе нет ничего лишнего или вызывающего. Для Раков хорошо подходит романтический стиль, который включает в себя легкие платья и блузы, кружева и рюши, а также топы и свободные брюки. Еще одним вариантом может стать ретро-стиль.

Лев

Львы известны как самые «царские» особы, которые не терпят никаких недостатков и упущений. Они стремятся к лучшему, поэтому представительницы этого знака всегда в курсе модных тенденций, они имеют множество стильных и брендовых вещей, умело сочетают множество стилей. Для Львов идеально подходят золотые украшения, натуральный мех и стиль «гламур». Также огненному знаку хорошо подходят женственные и сексуальные вещи, которые подчеркивают достоинства фигуры.

Дева

Образ Дев продуман до мелочей, их одежда очень практична и комфортна при ношении. Для земного знака идеальным решением станет стиль «кэжуал», который подразумевает ношение легких и удобных вещей, применение однотонных и нейтральных цветов, минимум аксессуаров.

Весы

Весы ценят простоту и качество, для них важны эстетические характеристики. Для полного удовлетворения и наслаждения ношением одежды, Весам лучше всего выбирать качественные элементы гардероба, которые в своем составе имеют натуральные компоненты. Этот воздушный знак чаще всего носит обычные джинсы и футболку со свитером, наряды им даются тяжело. Но если хочется нарядиться для особого случая, то хорошим решением станет именно ретро-стиль.

Скорпион

Скорпионы отличаются смелыми решениями и экстравагантным стилем. Этому знаку удаются все эксперименты с одеждой, они чутко чувствуют модные тенденции, к ним часто обращаются за советом, ведь Скорпионы являются знатоками эффектного и сексуального стиля. Им лучше всего подходят эксклюзивные и штучные элементы гардероба, им можно носить перья и кружева, ассиметричные и даже рваные компоненты, открытое декольте и короткие юбки.

Стрелец

Стрельцы тоже за эксперименты, но более осторожны в деталях. Отличительная черта в стиле и одежде – это элегантность и притягательность. Но огненный знак известен своей чрезмерной активностью и тягой к путешествиям, поэтому Стрельцам важно иметь в своем гардеробе множество спортивных и функциональных вещей. Выбирать одежду рекомендуется по настроению, ведь оно чутко подсказывает, какой образ необходим именно сегодня.

Козерог

Для Козерогов не так важна мода, как для других. Они консервативны, поэтому в их гардеробе можно встретить вещи в ретро-стиле: длинные юбки, брючные костюмы, блузы и рубашки. Они умело сочетают все элементы, но чтобы не выглядеть слишком скучными, Козерогам важно добавлять в свой образ яркие и женственные аксессуары.

Водолей

Водолеи отличаются творческим подходом ко всему, включая одежду и аксессуары. Они дружелюбны и общительны, поэтому стараются быть в центре внимания. Им рекомендуется обращать внимание на яркие и уникальные вещи, этнический стиль и стиль «бохо». Именно эти решения могут подчеркнуть все достоинства Водолея, сделать их привлекательнее. Бахрома, перья и кожа – это то, что стоит использовать в аксессуарах.

Рыбы

Рыбы являются самыми женственными и чувственными представительницами зодиакального круга. Они любят пышные платья, романтичные топы и блузки, кружева и рюши. И стоит признать, что им удается создать идеальный образ на каждый день. В нем множество розовых оттенков, также присутствуют голубые и желтые цвета.