Почему одинокие женщины заводят себе кошек

Когда женщине уже за пятьдесят, карьера удачно сложилась, дети выросли и уехали из семейного гнездышка, то у нее появляется гораздо больше свободного времени. Но кроме этого, остается огромное количество любви, которую некому давать, а заботиться о ком-то очень хочется.

Почему некоторые одинокие женщины отдают все внимание и любовь когтистым питомцам?

Одна из причин заключается в положительном влиянии на здоровье и женский организм. Домашние питомцы могут исцелить человека, избавляя его стресса и болезненных ощущений. Мурлыканье кошек действует на человека, как успокоительное. Ученые провели ряд исследований и доказали, что мурчание когтистых питомцев способствует регенерации клеточной системы человека. Для зрелых женщин, у которых появляются морщинки, а кожа не такая упругая и эластичная, это окажется полезным.

Если человек будет гладить кошку, то пульс нормализуется, головная боль пройдет, а артериальное давление снизится. Пушистый друг избавит от состояния стресса, поможет человеку успокоиться и справиться с эмоциями.

Следующая причина – удобное сожительство. Спустя некоторое время женщине может надоесть совместное проживание с мужчиной, которое по большей части приносит неудобства, поэтому большинство дам выбирает жизнь с пушистым и мягким другом. Многие породы когтистых друзей ведут себя тихо, спокойно и не доставляют неприятности. Кошки – существа чистоплотные и после них остается небольшое количество грязи. Когтистый питомец занимает небольшое пространство. Для совместного проживания можно выбрать спокойную породу, которая не будут шуметь.

Третья причина выбора такого пушистого сожителя состоит в доступности содержания. Если рассматривать финансовую сторону вопроса, то кошек содержать недорого. Денежных средств на пищу и уход уходит незначительное количество, особенно если сравнивать с другими питомцами. Обеспечение когтистого любимца стоит в разы дешевле, нежели завести верного пса. Если женщина живет в одиночестве, а ее бюджет ограничен, то можно приобрести кошечку.

Собирательный образ зрелой женщины, которая живет исключительно с кошками, появился на свет не просто так. В Интернете на данную тематику можно найти большое количество мемов.

Основой шутки стала картина под названием «Любовники моей жены». На полотне была изображена статная и богатая дама и сорок две кошки, размер которых больше, чем выглядит животное в реальности. Обладательница картины проживала в одиночестве, а в ее роскошном особняке было 350 разных пород когтистых питомцев. Супруга и детей у нее тоже не было.