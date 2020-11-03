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Одет с иголочки, вежлив и щедр на чаевые: 38 признаков настоящего джентльмена

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Английские ученые в области социологии бьют тревогу. Они уверены в том, что Великобритании в скором времени столкнется с демографическим кризисом, ведь коренных англичан, являющихся носителями аристократических традиций, становится все меньше. Эти люди буквально «растворяются» в потоке прибывающих в Туманный Альбион выходцев из других государств. Одним словом в Англии могут перевестись настоящие джентльмены. В связи с этим влиятельное британское издание Country Life решило напомнить, какие именно качества и поступки выделяют их из общей массы представителей сильного пола.

Признаки истинных джентльменов

Сотрудники журнала составили список качеств и поступков, присущих английским джентльменам. Всего получилось 38 пунктов. Наверняка многим будет интересно с ним ознакомиться.

  1. Джентльмену не составит труда договориться с кем-либо о чем-либо.
  2. Он не отпустит дверь так, чтобы полотно ударило кого-то по лицу. Джентльмен не будет хлопать ею перед человеком, идущим за ним.
  3. Ему удастся справиться с дрессировкой хоть собаки, хоть розы.
  4. Джентльмен прекрасно понимает, что щетина на лице является временным явлением, а вот тату – постоянным.
  5. Он знает, когда необходимо промолчать, а когда – отстоять свою позицию.
  6. Джентльмена нельзя назвать занудой. И он не будет лишний раз демонстрировать окружающим людям свою эрудицию.
  7. Гардероб джентльмена представлен хотя бы одним хорошо сшитым темным костюмом, одним твидовым костюмом и пиджаком, в котором он может отправиться на важную встречу.
  8. Он непременно наденет лиловые носки и начистит свою обувь до блеска прежде, чем выйдет на улицу.
  9. Перед тем как приступить к трапезе, джентльмен обязательно отключит мобильник или переведет его в беззвучный режим работы.
  10. Принимая у себя дома гостей, он поможет донести сумки с вещами до комнаты.
  11. Оставить щедрые чаевые крупье в казино и прислуге – для джентльмена это вполне нормально.
  12. Когда его представляют кому-то, он сам называет свое имя.
  13. Если джентльмен решил прекратить отношения с избранницей, то объявит об это лично, а не по телефону или смс.
  14. Его можно назвать правдорубом.
  15. Джентльмену известно, в какой момент нужно начать хлопать в ладоши.
  16. На встречу он приходит минимум за 5 минут до оговоренного времени.
  17. Для джентльмена характерно вежливое общение с официантами.Одет с иголочки, вежлив и щедр на чаевые: 38 признаков настоящего джентльмена
  18. У него всегда есть хотя бы 2 трюка, которые заставят детишек смеяться.
  19. Джентльмен в нужный момент расстегнет застежку на дамском бюстгальтере. И справится он одной левой рукой.
  20. В церкви джентльмен будет подпевать, и весьма проникновенно.
  21. Он никогда не станет приверженцем вегетарианства.
  22. Его любимыми занятиями являются верховая езда и хождение под парусом.
  23. Джентльмен без труда может различать виски.
  24. У него получается потрясающе вкусный омлет.
  25. Джентльмен отлично справляется с организацией фейерверка.
  26. Придя на любую вечеринку, он первым делом найдет владельца дома и пообщается с ним.
  27. Джентльмен знает, когда можно проявить эмоции.
  28. В качестве питомца он никогда не выберет чихуахуа.
  29. Каждый джентльмен должен хоть раз в жизни прочитать Pride and Prejudice.
  30. Он может сам себе повязать галстук.Одет с иголочки, вежлив и щедр на чаевые: 38 признаков настоящего джентльмена
  31. Джентльмен не отправится в отпуск в Пуэрто-Рико.
  32. Ему удастся отличить ворону от грача.
  33. На ногах джентльмена нельзя увидеть сандали.
  34. У него в петлицу будет воткнута не гвоздика, а роза.
  35. Джентльмен уничтожает мух, но не трогает пауков.
  36. Во время интимное близости он дает партнерше понять, что любовные утехи – не соревнование.
  37. Джентльмен не будет использовать фен для сушки шевелюры.
  38. Он знает, что в любом правиле есть свои исключения.

Какие бы признаки джентльмена вы бы добавили в этот перечень?

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