Одет с иголочки, вежлив и щедр на чаевые: 38 признаков настоящего джентльмена

Английские ученые в области социологии бьют тревогу. Они уверены в том, что Великобритании в скором времени столкнется с демографическим кризисом, ведь коренных англичан, являющихся носителями аристократических традиций, становится все меньше. Эти люди буквально «растворяются» в потоке прибывающих в Туманный Альбион выходцев из других государств. Одним словом в Англии могут перевестись настоящие джентльмены. В связи с этим влиятельное британское издание Country Life решило напомнить, какие именно качества и поступки выделяют их из общей массы представителей сильного пола.
Признаки истинных джентльменов
Сотрудники журнала составили список качеств и поступков, присущих английским джентльменам. Всего получилось 38 пунктов. Наверняка многим будет интересно с ним ознакомиться.
- Джентльмену не составит труда договориться с кем-либо о чем-либо.
- Он не отпустит дверь так, чтобы полотно ударило кого-то по лицу. Джентльмен не будет хлопать ею перед человеком, идущим за ним.
- Ему удастся справиться с дрессировкой хоть собаки, хоть розы.
- Джентльмен прекрасно понимает, что щетина на лице является временным явлением, а вот тату – постоянным.
- Он знает, когда необходимо промолчать, а когда – отстоять свою позицию.
- Джентльмена нельзя назвать занудой. И он не будет лишний раз демонстрировать окружающим людям свою эрудицию.
- Гардероб джентльмена представлен хотя бы одним хорошо сшитым темным костюмом, одним твидовым костюмом и пиджаком, в котором он может отправиться на важную встречу.
- Он непременно наденет лиловые носки и начистит свою обувь до блеска прежде, чем выйдет на улицу.
- Перед тем как приступить к трапезе, джентльмен обязательно отключит мобильник или переведет его в беззвучный режим работы.
- Принимая у себя дома гостей, он поможет донести сумки с вещами до комнаты.
- Оставить щедрые чаевые крупье в казино и прислуге – для джентльмена это вполне нормально.
- Когда его представляют кому-то, он сам называет свое имя.
- Если джентльмен решил прекратить отношения с избранницей, то объявит об это лично, а не по телефону или смс.
- Его можно назвать правдорубом.
- Джентльмену известно, в какой момент нужно начать хлопать в ладоши.
- На встречу он приходит минимум за 5 минут до оговоренного времени.
- Для джентльмена характерно вежливое общение с официантами.
- У него всегда есть хотя бы 2 трюка, которые заставят детишек смеяться.
- Джентльмен в нужный момент расстегнет застежку на дамском бюстгальтере. И справится он одной левой рукой.
- В церкви джентльмен будет подпевать, и весьма проникновенно.
- Он никогда не станет приверженцем вегетарианства.
- Его любимыми занятиями являются верховая езда и хождение под парусом.
- Джентльмен без труда может различать виски.
- У него получается потрясающе вкусный омлет.
- Джентльмен отлично справляется с организацией фейерверка.
- Придя на любую вечеринку, он первым делом найдет владельца дома и пообщается с ним.
- Джентльмен знает, когда можно проявить эмоции.
- В качестве питомца он никогда не выберет чихуахуа.
- Каждый джентльмен должен хоть раз в жизни прочитать Pride and Prejudice.
- Он может сам себе повязать галстук.
- Джентльмен не отправится в отпуск в Пуэрто-Рико.
- Ему удастся отличить ворону от грача.
- На ногах джентльмена нельзя увидеть сандали.
- У него в петлицу будет воткнута не гвоздика, а роза.
- Джентльмен уничтожает мух, но не трогает пауков.
- Во время интимное близости он дает партнерше понять, что любовные утехи – не соревнование.
- Джентльмен не будет использовать фен для сушки шевелюры.
- Он знает, что в любом правиле есть свои исключения.
Какие бы признаки джентльмена вы бы добавили в этот перечень?