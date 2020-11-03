Одет с иголочки, вежлив и щедр на чаевые: 38 признаков настоящего джентльмена

Английские ученые в области социологии бьют тревогу. Они уверены в том, что Великобритании в скором времени столкнется с демографическим кризисом, ведь коренных англичан, являющихся носителями аристократических традиций, становится все меньше. Эти люди буквально «растворяются» в потоке прибывающих в Туманный Альбион выходцев из других государств. Одним словом в Англии могут перевестись настоящие джентльмены. В связи с этим влиятельное британское издание Country Life решило напомнить, какие именно качества и поступки выделяют их из общей массы представителей сильного пола.

Признаки истинных джентльменов

Сотрудники журнала составили список качеств и поступков, присущих английским джентльменам. Всего получилось 38 пунктов. Наверняка многим будет интересно с ним ознакомиться.

Джентльмену не составит труда договориться с кем-либо о чем-либо. Он не отпустит дверь так, чтобы полотно ударило кого-то по лицу. Джентльмен не будет хлопать ею перед человеком, идущим за ним. Ему удастся справиться с дрессировкой хоть собаки, хоть розы. Джентльмен прекрасно понимает, что щетина на лице является временным явлением, а вот тату – постоянным. Он знает, когда необходимо промолчать, а когда – отстоять свою позицию. Джентльмена нельзя назвать занудой. И он не будет лишний раз демонстрировать окружающим людям свою эрудицию. Гардероб джентльмена представлен хотя бы одним хорошо сшитым темным костюмом, одним твидовым костюмом и пиджаком, в котором он может отправиться на важную встречу. Он непременно наденет лиловые носки и начистит свою обувь до блеска прежде, чем выйдет на улицу. Перед тем как приступить к трапезе, джентльмен обязательно отключит мобильник или переведет его в беззвучный режим работы. Принимая у себя дома гостей, он поможет донести сумки с вещами до комнаты. Оставить щедрые чаевые крупье в казино и прислуге – для джентльмена это вполне нормально. Когда его представляют кому-то, он сам называет свое имя. Если джентльмен решил прекратить отношения с избранницей, то объявит об это лично, а не по телефону или смс. Его можно назвать правдорубом. Джентльмену известно, в какой момент нужно начать хлопать в ладоши. На встречу он приходит минимум за 5 минут до оговоренного времени. Для джентльмена характерно вежливое общение с официантами. У него всегда есть хотя бы 2 трюка, которые заставят детишек смеяться. Джентльмен в нужный момент расстегнет застежку на дамском бюстгальтере. И справится он одной левой рукой. В церкви джентльмен будет подпевать, и весьма проникновенно. Он никогда не станет приверженцем вегетарианства. Его любимыми занятиями являются верховая езда и хождение под парусом. Джентльмен без труда может различать виски. У него получается потрясающе вкусный омлет. Джентльмен отлично справляется с организацией фейерверка. Придя на любую вечеринку, он первым делом найдет владельца дома и пообщается с ним. Джентльмен знает, когда можно проявить эмоции. В качестве питомца он никогда не выберет чихуахуа. Каждый джентльмен должен хоть раз в жизни прочитать Pride and Prejudice. Он может сам себе повязать галстук. Джентльмен не отправится в отпуск в Пуэрто-Рико. Ему удастся отличить ворону от грача. На ногах джентльмена нельзя увидеть сандали. У него в петлицу будет воткнута не гвоздика, а роза. Джентльмен уничтожает мух, но не трогает пауков. Во время интимное близости он дает партнерше понять, что любовные утехи – не соревнование. Джентльмен не будет использовать фен для сушки шевелюры. Он знает, что в любом правиле есть свои исключения.