Скажите «Нет» мозолям и гуляйте в удовольствие

В погоне за модой женщины часто покупают туфли или босоножки, в которых им сложно ходить. Разве что прокатиться в машине или посидеть в офисе. Если счастливая обладательница новой пары обуви рискует прогуляться в ней на дальнее расстояние, то к вечеру обнаруживает мозоли, натоптыши или растертую до красноты кожу.

Как быть? Отказываться от туфель на шпильке или классических лодочек? Не обязательно, если воспользоваться советами ниже.

Карандаш от мозолей

Карандаш стоит не дешево, но цена оправдана его эффективностью. Продается средство в аптеках, а хранить его можно в дамской сумочке, чтобы всегда было под рукой. Сначала нужно надеть новую обувь, пройтись до магазина, вернуться, снять и смазать покрасневшие места карандашом.

В дальнейшем это нужно будет делать перед выходом на улицу. У карандаша скользкая текстура, что предупредить трение задников обуви с кожей, образование мозолей.

Скотч

Обычный канцелярский скотч работает, при этом копеечная стоимость делает его более чем привлекательным спасателем. Канцелярский скотч есть в каждом доме, его используют, когда под рукой нет других защитных средств.

Достаточно лишь наклеить скотч на зоны наибольшего трения, чтобы скольжение защитило кожу от образования ран. Но если натоптыши и мозоли уже есть, то скотч не поможет.

Пластырь

Для уже образовавшихся дефектов на коже используют силиконовый пластырь. Он толще и плотнее обычного бактерицидного, не скатывается, его почти не видно на ногах.

Силиконовый пластырь выручает, когда нужно пробыть в тесной обуви весь день.

Антиперспирант

Одна из причин трения и образования ран на стопах – влажность кожи в совокупности с новой обувью. Она особенно ощутима поздней весной и летом, когда на улице жарко. Чтобы избежать проблем и боли, нужно чистые ноги смазать антиперспирантом, дождаться, пока он полностью высохнет, и можно ходить до вечера.

Накладки

В обувных отделах магазинов продают специальные накладки из силикона или замши. Они удобны в использовании: нужно лишь закрепить их на задник обуви и защитить пятки от трения.

Многие, кто пользуется накладками, убедились в их эффективности, удобстве. Можно проходить в туфлях или кроссовках целый день и не почувствовать никакого дискомфорта.

Крем-растяжка

Это специальный крем, с помощью которого обувь немного растянется, не будет давить ноги. Крем наносят на внутреннюю часть изделия, затем надевают на ноги носки, обуваются и ходят в туфлях по дому. И так – несколько дней подряд, пока дискомфорт не исчезнет.