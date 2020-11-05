Для женщин

Детали женского образа, ускользающие от внимания мужчин

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О мужской невнимательности ходит немало анекдотов. Мужчины не отличаются наблюдательностью как женщины. Мужской пол воспринимает образ, картинку в целом, не отмечая конкретные детали. Некоторые элементы гардероба, макияжа остаются без должного внимания со стороны мужчины, и это вовсе не значит, что женщина его не интересует. Такова природа мужского пола.

Прическа и новый цвет волос

Практически каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда новая прическа или другой цвет волос остались без внимания ее мужчины. Женщины приходят в возмущение и недоумение. Ведь новую прическу нельзя не заметить. Но у мужчин восприятие построено иначе и желают, чтобы их не спрашивали о новой стрижке. Исключением из ситуации может быть кардинальная перемена в образе, из брюнетки в блондинку.

МейкапДетали женского образа, ускользающие от внимания мужчин

Мужской пол совсем не разбирается в разнообразии косметических продуктов, которыми ежедневно пользуются женщины. Изменения в макияже останутся без замечаний. Трудно представить ситуацию, когда мужчина спросит о новом тональном креме или пудре.

АксессуарыДетали женского образа, ускользающие от внимания мужчин

Женщины не представляют свой образ без колец, серёжек, платков, многочисленных заколок и прочих аксессуаров. Но дополнения к образу идут мимо глаз мужского пола. Мужчина обратит внимание на колечко только в том случае, если запланировал сделать предложение.

Дамские сумочкиДетали женского образа, ускользающие от внимания мужчин

Мужчины совершенно не удостаивают своего внимания сумки женщин. Мужчины не понимают для чего женщинам такое количество сумочек в гардеробе. Обновку мужчина попросту пропустит.

ОбувьДетали женского образа, ускользающие от внимания мужчин

Мужчина не интересуется тем, что находится ниже женских колен. От мужского взгляда ускользает обувь женщины. Если женщина собирается на встречу с мужчиной и сомневается в сочетании платья с босоножками или сапогами, стоит отбросить переживания. Мужчина ничего не заметит.

Базовый гардеробДетали женского образа, ускользающие от внимания мужчин

Покупка базовых вещей останется без внимания. Мужчина не заметит новые джинсы или футболку. На привычные вещи мужской пол не реагирует. Если нужно привлечь внимание, стоит вместо обычных джинс выбрать мини юбку. Тогда эффект гарантирован.

Процедуры у косметологаДетали женского образа, ускользающие от внимания мужчин

Косметологические процедуры, без которых многие женщины не представляют свою жизнь, останутся без внимания мужчины. Он не разбирается в процедурах и не поймет, что изменилось во внешности спутницы. Мелкие морщинки, круги под глазами мало волнуют мужской мозг.

Некоторые недостатки во внешностиДетали женского образа, ускользающие от внимания мужчин

Мужчины не видят женские растяжки, отросшие корни волос, не придают значения неидеальной коже или вскочившему прыщику. Женщины склонны переживать из-за появившегося целлюлита или морщинки, однако мужчины не обращают внимания на небольшие недостатки внешности избранницы.

А какие детали в образе не замечают ваши мужчины?

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