10 стереотипов о модельной карьере: почему ходьба по подиуму – тяжелый труд

Модельная карьера полна мифов и стереотипов. Мол, все эти длинноногие девушки носят одежду только от именитых брендов, отдыхают на заграничных курортах и готовы идти по головам ради достижения собственных целей. Существует немало мифов о моделинге, которые давно пора развенчать.

Не работа, а праздник

Многие уверены, что модель – беззаботная профессия. На самом деле это нелегкий труд. Те, кто желает стать моделью, должны владеть своим телом, работать на результат, стараясь по максимуму вжиться в предлагаемые образы.

Для этой сферы образование не нужно

Это очередной стереотип. Девушки, работающие моделями, должны быть образованными и эрудированными, чтобы поддерживать любой разговор. Одной лишь качественной работы в кадре и на подиуме недостаточно. Необходимо уметь заинтересовывать собеседника. В данной сфере многое зависит от сарафанного радио. Если красавицу не уважают в тусовке, то и желающих сотрудничать с ней будет немного.

Модели постоянно на диетах или голодают

Барышни, правильно позиционирующие себя в моделинге, являются приверженцами здорового образа жизни. Ведь скауты учитывают не только вес и рост, но также состояние кожных покровов. А у сидящих на диетах девушек вид будет не очень.

В гардеробе моделей только брендовые наряды

Это не так. В начале карьеры девушки зарабатывают не так много денег. Другое дело – селебрити. Хотя не все барышни, которые получают хорошо, приобретают одежду от именитых брендов. Порой после фотосессии или модного показа заказчики дарят моделям наряды, просто в качестве комплимента.

Модельные параметры фигуры взяты «с потолка»

При пошиве одежды перед предстоящим показом дизайнеры вынуждены собственноручно создавать семплы, используя определенные манекены. Их интересуют девушки с усредненным размером. Для хождения по подиуму нужна высокая манекенщица. И это не просто так. Зрители на последних рядах должны ее хорошо видеть. Что касается модельных параметров, то тут все будет зависеть от предпочтений заказчиков или дизайнеров.

Пробиться в модельный бизнес без богатого покровителя нереально

Существует распространенное мнение о том, что агентства занимаются сводничеством молоденьких красавиц с обеспеченными мужчинами. Но это не соответствует действительности. Если саму девушку уличат в чем-то подобном, то с ней сразу разорвут контракт.

Их красота – искусственная

В настоящее время многие выступают за естественную красоту: пышные брови, натуральные реснички, милые веснушки. И скауты стараются искать по-своему красивых девушек. А губы «уточкой» и наращенные ногти – это интересно лишь в «Инстаграме».

Модельная карьера является недолгой

Сейчас моделинг находится вне возраста. Одни девушки заканчивают карьеру в 23-летнем возрасте, поскольку не придерживаются здорового образа жизни, выглядят гораздо старше, имеют дряблую кожу и бледное лицо. С каждым годом все больше агентств отдают предпочтение возрастным моделям. Они участвуют в показах и украшают собой обложки глянцевых изданий.

Нужно выбирать – или моделинг, или серьезные отношения

Подобных условий перед девушками никто не ставит. Модель может встречаться с парнем или выйти замуж, успешно совмещая личную жизнь с построением карьеры.

Можно обойтись и без агентства

На первых порах будет сложно самостоятельно пробиться в модельный бизнес. Ведь крупные заказчики обращаются в агентства. А попасть на кастинги обычным девушкам не так просто.