Что нужно знать, чтобы не ошибиться с выбором норковой шубы

Хотя защитники животных и активно протестуют, шубы из натурального меха до сих пор пользуются огромной популярностью у жительниц России. Объясняется это отчасти тем, что на территориях РФ сильные морозы, и при них только одежда из натурального меха способна хорошо согреть, чего нельзя сказать об искусственных меховых изделиях. Покупка норковой шубы обычно влетает в копеечку, а потому к такому приобретению необходимо отнестись со всей ответственностью.

До похода в магазин

Сначала следует определиться с предназначением шубы. Почему было решено её купить? Если в планах ежедневное ношение, то лучше подобрать для себя шубу, длина которой ниже колен, а её рукава достают до половины большого пальца. Также лучше обратить внимание на те экземпляры, что оснащены капюшоном. Также важно, чтобы подшёрсток был густой, плотный. Пусть в таком случае одеяние и увесистое, но зато максимально комфортное. Если же большая часть времени вне дома будет проведена за рулём, то лучше рассмотреть укороченные варианты, у которых будут рукава ¾. К ним в довесок рекомендуется приобрести длинные перчатки.

Поскольку норковый мех недешёвый, велика вероятность, что человека попытаются обмануть, продав ему изделие из более дешёвой шерсти, под видом дорогостоящей. Специалист в два счёта обнаружит подделку, но вот обывателю с определением подлинности шубы придётся туго. Посему лучше за приобретением идти не на рынок, а в специализированный магазин.

Внешняя составляющая норковой шубы

При беглом осмотре все шубы на витринах покажутся красивыми. Чтобы понять, насколько качествен мех у каждого отдельно взятого экземпляра, его нужно не осматривать, а потрогать и помять пальцами. /На ощупь норковый мех гладкий, слегка покалывает, хорошо поблёскивает на свету, плотный. Он имеет хороший объём, который быстро возвращается в исходное положение, если область шубы сжать и отпустить. Также стоит провести ладонью против ворсинок меха. Если при этом ни одна из них не сломается, не отпадёт, то одежда действительно сделана из норкового меха. Ещё стоит вооружиться белой влажной салфеткой и протереть одеяние в любом участке. Если шуба натуральная, на салфетке не должно остаться следов краски.

Важно, чтобы после встряхивания меховой покров лёг по всей поверхности изделия на одном уровне. Также на мехе могут быть пятна от ржавых прутьев клетки, в которой содержали животное. Вывести их невозможно. Если при осмотре шубы обнаружены дефекты, которые при ношении одежды незаметны, можно попросить у магазина скидку на товар.

Внутренняя часть шубы из норки

Изготовители из Европы нередко не подшивают у шубы подклад. Оставляют они изделие таким для того, чтобы потенциальный покупатель мог сам оценить, насколько качественна мездра. Так называют внутреннюю сторону шкурки норки. Если норку не красили, то и мездра должна остаться светлой, по цвету походящей на слоновую кость или крем, а также мягкой и упругой на ощупь. При встряхивании одежды не должно слышаться «гремящего» звука. Каждая шкурка должна быть с печатью, подтверждающей её происхождение. Шубы позволительно делать из кожаных лоскутов размерами от 15 на 15 см.

Есть и такой способ производства норковых шуб, при котором полотна не сшивают друг с другом, а склеивают. К сожалению, такое изделие вряд ли выйдет поносить дольше 2-х лет. Поэтому при осмотре шубы следует особое внимание уделить швам. Важно, чтобы они были тонкими, раскатанными, практически не виднелись. Шуба может быть сшита и «в роспуск». Это говорит о том, что перед тем, как шкурки сшить друг с другом, их разрезали лазером. При таком варианте сшивания на мездре можно увидеть рисунок, контурами похожий на ёлку.

Посмотреться в шубе в зеркало

Шубы, выполненные в светлых тонах, не особо подходят для девушек со светлой кожей и такими же волосами. Длину, фасон изделия стоит подобрать так, чтобы они подходили под телосложение. Если девушка – обладательница среднего или маленького роста, ей не подойдёт шуба, достающая до пяток, поскольку в ней она будет смотреться совсем миниатюрной.

На что вы обращаете внимание при выборе норковой шубы?