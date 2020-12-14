И тепло, и стильно: как в холодное время года носить вещи из трикотажа в офис

Многие дамы считают трикотаж исключительно домашней одеждой. Но они явно недооценивают материал. Эту ткань в свое время приметила сама Коко Шанель. Она создала немало моделей платьев, костюмов и жакетов из джерси. С тех пор джерси символизирует высочайшее качество и элегантность.

Сегодня трикотаж применяют для пошива статусных вещей. Их можно увидеть на показах сезона осень/зима. Да и сами кутюрье предпочитают носить эти удобные наряды.

Для рабочих будней данный материал тоже подходит, в том числе и в холодное время года. С ним можно придумать немало офисных луков. Конечно же, при отсутствии строгого дресс-кода.

Рекомендации специалистов

Одежда, предназначенная для «выхода в свет» и работы в офисе, должна быть пошита из высококачественного и недешевого материала, который будет сохранять форму и «товарный» вид.

Лучше отдавать предпочтение одежде базовых цветов. К примеру, в осеннем гардеробе должны преобладать теплые оттенки: оливковый, охра, бежевый. Неплохими вариантами являются и холодные тона: синий, бордовый и серый.

В комплект для офиса достаточно включить одну-две вещи из трикотажа.

Платье, джемпер либо водолазка не должны облегать фигуру, подчеркивая ее несовершенства или наличие лишних килограммов.

В зимний период стоит надевать в офис кардиганы и свитера оверсайз, костюмы из твида. Но лишь в том случае, если в помещении действительно прохладно.

Что включить в офисную капсулу

Какие же трикотажные вещи должны присутствовать в гардеробе офисной сотрудницы в холодное время года?

Подходящие варианты:

Водолазки. Они бывают теплыми (изготовленными из шерстяного волокна) и тонкими (на хлопковой основе). Дополнить водолазку можно брюками, юбкой, жакетом, пиджаком и даже сарафаном.

Платье. Для стройных девушек подойдет фасон «футляр», когда длина доходит до середины икры. Беспроигрышный вариант – черное платье, которое можно разбавить пуговицами, контрастным воротником, разными аксессуарами. Если в офисе царит творческая атмосфера, то неплохим вариантом станет вязаное платье-свитер, дополненное поясом. В холодное время года можно создать многослойный образ. Пусть одним из его элементов выступит простое платье из трикотажа. Наверх него можно накинуть жилет.

Сарафан. Он должен быть пошит из плотного трикотажа наподобие джерси. Отличным дополнением к нему выступит белоснежная хлопковая рубашка, имеющая мужской крой. Подходящие цвета сарафана – изумрудный, темно-синий, серый. А по длине он должен быть ниже колен.

Свитера. Можно поиграть на контрасте, дополнив шифоновое платье или юбку-миди объемным свитером. В итоге низ будет выглядеть облегающим, а верх бесформенным.

Пуловеры и джемперы. Из-за особенностей фигуры не все офисные сотрудницы могут приходить на работу в толстых свитерах. Но у них есть прекрасный альтернативный вариант – джемпер из тонкого кашемира или пуловер. Эти вещи стоит надеть на шелковую блузку или рубашку. Неплохой офисный лук получится, если пуловер дополнить темными прямыми брюками либо юбкой-карандаш.