И тепло, и стильно: как в холодное время года носить вещи из трикотажа в офис

Многие дамы считают трикотаж исключительно домашней одеждой. Но они явно недооценивают материал. Эту ткань в свое время приметила сама Коко Шанель. Она создала немало моделей платьев, костюмов и жакетов из джерси. С тех пор джерси символизирует высочайшее качество и элегантность.
Сегодня трикотаж применяют для пошива статусных вещей. Их можно увидеть на показах сезона осень/зима. Да и сами кутюрье предпочитают носить эти удобные наряды.
Для рабочих будней данный материал тоже подходит, в том числе и в холодное время года. С ним можно придумать немало офисных луков. Конечно же, при отсутствии строгого дресс-кода.
Рекомендации специалистов
Одежда, предназначенная для «выхода в свет» и работы в офисе, должна быть пошита из высококачественного и недешевого материала, который будет сохранять форму и «товарный» вид.
Лучше отдавать предпочтение одежде базовых цветов. К примеру, в осеннем гардеробе должны преобладать теплые оттенки: оливковый, охра, бежевый. Неплохими вариантами являются и холодные тона: синий, бордовый и серый.
В комплект для офиса достаточно включить одну-две вещи из трикотажа.
Платье, джемпер либо водолазка не должны облегать фигуру, подчеркивая ее несовершенства или наличие лишних килограммов.
В зимний период стоит надевать в офис кардиганы и свитера оверсайз, костюмы из твида. Но лишь в том случае, если в помещении действительно прохладно.
Что включить в офисную капсулу
Какие же трикотажные вещи должны присутствовать в гардеробе офисной сотрудницы в холодное время года?
Подходящие варианты:
- Водолазки. Они бывают теплыми (изготовленными из шерстяного волокна) и тонкими (на хлопковой основе). Дополнить водолазку можно брюками, юбкой, жакетом, пиджаком и даже сарафаном.
- Платье. Для стройных девушек подойдет фасон «футляр», когда длина доходит до середины икры. Беспроигрышный вариант – черное платье, которое можно разбавить пуговицами, контрастным воротником, разными аксессуарами. Если в офисе царит творческая атмосфера, то неплохим вариантом станет вязаное платье-свитер, дополненное поясом. В холодное время года можно создать многослойный образ. Пусть одним из его элементов выступит простое платье из трикотажа. Наверх него можно накинуть жилет.
- Сарафан. Он должен быть пошит из плотного трикотажа наподобие джерси. Отличным дополнением к нему выступит белоснежная хлопковая рубашка, имеющая мужской крой. Подходящие цвета сарафана – изумрудный, темно-синий, серый. А по длине он должен быть ниже колен.
- Свитера. Можно поиграть на контрасте, дополнив шифоновое платье или юбку-миди объемным свитером. В итоге низ будет выглядеть облегающим, а верх бесформенным.
- Пуловеры и джемперы. Из-за особенностей фигуры не все офисные сотрудницы могут приходить на работу в толстых свитерах. Но у них есть прекрасный альтернативный вариант – джемпер из тонкого кашемира или пуловер. Эти вещи стоит надеть на шелковую блузку или рубашку. Неплохой офисный лук получится, если пуловер дополнить темными прямыми брюками либо юбкой-карандаш.
А вы носите трикотажные вещи на работу?