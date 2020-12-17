Как мотивировать любимого человека зарабатывать больше

Существуют женщины, которые настолько любимы и желанны, что их партнеры готовы свернуть горы ради них. Как стать такой половинкой для мужчины?

Хорошо известна истина, что женщина, выходя замуж, мечтает переделать мужа в лучшую сторону, а муж ожидает, что его жена, наоборот, никогда не изменится. Но, к сожалению, ошибаются при этом обе стороны.

Однако, если женщина окажется мудрой, то ее мужчина действительно сможет добиться в жизни многого, полностью раскрывая при этом свой потенциал.

Но для этого придется очень постараться, ведь сделать мужчину успешным не так просто, как кажется и не у каждой женщины хватит для этого сил и умения.

Нужно уметь мечтать

Чтобы человек захотел что-то сделать, ему нужно суметь ассоциировать желание что-то делать с получением от этого удовольствия.

Поэтому если женщина будет сидеть и ныть мужу, как у них не хватает денег, и как другие мужчины умудряются зарабатывать много, подобная тактика не приведет ни к чему хорошему. Важно представить мужу картины того, как им будет хорошо, когда желаемое исполнится.

Например, можно представить картину, как вы вместе с мужем отправляетесь на отдых куда-нибудь на юг после того, как муж смог заработать хорошие деньги. И обязательно нужно отметить, что совместный отдых у моря или на берегу океана стал возможным только благодаря тому, что мужчина приложил много усилий, чтобы начать много зарабатывать.

При этом нужно, чтобы слова воспринимались как похвала, а не как сарказм.

Если женщина будет искренне хвалить своего партнера даже за небольшие (пока) успехи, то он будет стараться стать еще лучше.

Женщина – прекрасная муза для своей второй половинки

Чтобы заставить человека что-то делать, нужно его вдохновлять правильно. При этом нужно ценить его за те мелочи, которые он делает для жены и семьи в целом – например, работает и приносит все заработанные деньги в семью.

А ведь многие жены воспринимают подобное, как должное, ведь они сами стирают-убирают-готовят для мужа и не требуют похвал, поэтому зачем хвалить мужчину за то, что он должен делать как муж?

Но ведь большие дела начинаются с того, что окружающие ценят маленькие подвиги. Поэтому не надо забывать хвалить мужчину за то, что он ежедневно старается зарабатывать деньги для своей семьи или для того, чтобы радовать свою любимую подарками или вещами для улучшения быта.

Главное – уметь хвалить своего партнера за те маленькие подвиги, которые он совершает каждый день. И тогда ему наверняка захочется делать больше, чтобы его жена видела, какой он молодец, продолжала его хвалить и ставить в пример детям и близким.

Вера в лучшее будущее

Чтобы мужчина стал успешным, женщина должна сама верить, что подобное обязательно произойдет и заразить мужа этой уверенностью.

Поэтому нужно постоянно подчеркивать, что муж – умный, успешный и у него получается все, что он делает. И обязательно получится и большее – например, он получит высокую должность. Ведь если в него не будет верить собственная жена, как муж поверит в то, что его станут уважать окружающие?

Разделять с мужем его увлечения

Нужно хорошо представлять себе, чем занимается муж на работе, разделять с ним его интересы, помогать ему подыскивать новые статьи и исследования по теме его работы. И только разделяя интересы мужа, можно помочь ему добиться чего-то большего в профессии.