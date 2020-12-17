Можно ли сжигать много калорий, занимаясь домашними делами

Для того, чтобы сжигать лишние калории, не обязательно ходить в тренажерный зал или совершать ежедневные длительные пробежки. Вполне возможно сжигать большое количество калорий, занимаясь ежедневной уборкой в квартире. При этом выполнение домашних дел будет неплохой нагрузкой для организма, равной по сбросу калорий занятиям в фитнес-центре, а в доме станет чище и уютнее.

Сколько калорий можно терять при занятиях домашними делами

Известные британские специалисты подсчитали, что при выполнении 20 активных упражнений в тренажерном зале сжигается столько же калорий, сколько их тратится при заправление постели в квартире.

Убирая квартиру в течение часа, можно потратить чуть больше 100 калорий (примерно, как при выполнении 85-87 берпи). Но при этом квартира еще и будет сиять чистотой, а все вещи – лежать на нужных местах.

Также стоит периодически отодвигать мебель при капитальной уборке – при этом можно сжечь не менее 220 калорий.

Если пару часов в неделю уделять подметанию полов и столько же времени тратить на протирку пыли, то можно сжигать за этот период более 750 калорий.

Также можно неплохо сбрасывать лишний вес, занимаясь глажкой всего пару часов в неделю. Всего 1,5 часа, проведенные за глажкой белья, могут избавить человека более, чем от 200 калорий. Поэтому можно не посещать тренажерный зал, а вполне достаточно гладить белье ежедневно хотя бы в течение 40-50 минут.

Также хорошо помогает «сжигать» калории ручная стирка белья. Конечно, многие женщины предпочитают закидывать белье в автоматическую стиральную машинку и спустя определенное время доставать из нее чистые и практически сухие вещи. Однако согласно подсчетам специалистов, ручная стирка в течение пары часов в неделю способна избавить человека от 210-220 калорий.

Также избавиться от большого числа калорий можно, отправляясь в магазины за продуктами. Прогулка до магазинов, выбор продуктов и отнесенные домой сумки сожгут более 200 калорий, если на подобную прогулку будет истрачен час времени. А если подобные походы за продуктами будут совершаться несколько раз в неделю, то можно за 7 дней избавиться от 600-700 калорий.

При этом нужно еще учитывать, что, разгружая продукты и сумок и распределяя их по шкафам и холодильнику с морозилкой, сжигается еще примерно 210-220 калорий. Итого при походе в магазин за продуктами и разбирая потом дома сумки можно разово избавиться от 400-450 калорий.