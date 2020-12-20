Могут ли импланты в груди лопнуть

Большинство женщин хотя бы раз задумывались над тем, чтобы сделать пластическую операцию. Одни барышни хотят убрать морщины и подтянуть складки, а другие мечтают о сексуальном и привлекательном бюсте. О проблемах после операции на груди ходит большое количество слухов. Чаще всего хирурга, выполняющего операцию, спрашивают: «могут ли лопнуть импланты?».

Современная медицина стремительно продвигается вперёд, применяя новые технологии. Разрабатывают более современные методики и приборы. Большинство производителей выдают стопроцентную гарантию на импланты. Ходит слух, что их необходимо заменять по истечении десяти лет. Это не соответствует реальности. Материал необходимо поменять лишь тогда, если произошло механическое повреждение, что случается не так часто.

В каких случаях следует извлечь имплант из груди?

После механического повреждения; например, из-за аварии или нанесения раны колющим предметом;

При корректировке (например, еще большего увеличения) размера; большинство женщин стремятся иметь красивую подтянутую грудь, которая со стороны выглядит сексуально и естественно.

Мифы об увеличении груди

Миф № 1 – на животе спать вредно. По окончании операции делать это категорически запрещено, но это не значит, что больше совсем нельзя будет спать в любимой позе. После окончания процесса восстановления можно смело ложиться на живот и отдыхать.

Миф № 2 – перелет в самолёте. Считается, что не рекомендованы перелеты после операции. Стоит отметить такую деталь: во время нахождения в самолете при перелете, в материале имплантов могут образоваться газовые пузырьки, но после приземления они исчезают без всякого вреда для организма.

Миф № 3 — отказ от спорта. Естественно, на следующий день после операции, не одна умная женщина не побежит в спортивный зал. Однако, когда пройдет месяц реабилитации, то разрешается постепенно приступать к физическим нагрузкам. Просто надо выполнять плавные движения, осторожно, медленно.

Восстановление после операции и его особенности

Процесс восстановления может занять около двух месяцев. В первое время не стоит поднимать тяжёлые вещи, необходимо делать плавные движения, спать следует на спине. Полгода не стоит мыться в банях или ходить в сауны.

Как узнать и что предпринять, если имплант порвался

В таком случае возникает тянущая боль в груди;

Молочные железы становятся не такими уплотнёнными; в них могут образоваться достаточно плотные узелки;

При разрыве сделать операцию по замене имплантов и удалению образовавшейся рубцовой ткани.