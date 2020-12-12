Нет времени помыть голову: есть способы исправить положение

Современный человек страдает от недостатка времени. Работа, домашние дела, встречи с друзьями – везде надо успеть и при этом хорошо выглядеть. И если вы не любите планировать свой день, то в чем-то будет «прокол»: не хватит времени с утра покушать или помыть волосы. И если позавтракать можно на работе за 5 минут до рабочего дня, то с мытьем головы так не выйдет.

Собрать волосы в «гульку» или сделать косичку

Из длинных распущенных волос получится прическа «рыбий хвост».

Можно заплести и французскую косу. Но если времени не хватает катастрофично, то обычная русская коса или гулька тоже подойдут. Немного ловкости рук и красивая прическа спрячет грязные волосы.

Намочить челку или часть волос

Если нет времени на мытье головы, то за пять минут можно намочить челку или часть волос спереди и уложить их.

Использовать повязку или надеть ободок

Исправить ситуацию с немытыми волосами помогут аксессуары. Новая прическа преобразит привычный образ. Ободки, цветные платки подходят большинству женщин, главное правильно их носить.

Прическа «Мальвинка» спасет положение

Отвлечь внимание от немытых волос следует с помощью простой прически «Мальвинка». А если добавить красивую блестящую заколку, то внешний вид будет вполне приемлемым.

Сухой шампунь спасет положение

Стоит побрызгать на корни волос сухой шампунь и через пять минут волосы станут чистыми. Это эффективный и быстрый способ, который подходит современным женщинам.

Используйте фен

Сушить и укладывать волосы феном привычно после того, когда помыта голова. Но и в случае с грязными волосами следует воспользоваться тем же способом. Нанести гель или пенку для придания объема и уложить горячим феном. Это займет не так много времени, но изменит внешний вид.

Исправьте положение с помощью муки или детской присыпки

Чтобы убрать жир с волос можно их присыпать мукой, а затем хорошо их расчесать. Частички муки соберут грязь и сделают волосы чистыми. То же можно проделать, используя детскую присыпку. Главное не использовать слишком много средства и хорошо его удалить с помощью расчески, иначе белые частички в волосах будут похожи на перхоть.

Скрыть грязные волосы можно разными способами, главное не боится экспериментировать.