Поступить благородно: как сообщить парню о расставании

Не всегда отношения заканчиваются походом в загс и рождением детей. Бывает так, что девушка понимает, что ее чувства угасли. И теперь ей как-то нужно сообщить избраннику о желании расстаться. Некоторые барышни никак не решаются завести такой неприятный разговор. Как тихо и мирно не разойтись? Стоит прислушаться к рекомендациям психологов.

Не нужно обижать его

Необходимо обойтись без использования коротких и грубых фраз. Иначе можно обидеть партнера или вызвать у него агрессию. Многие девушки предпочитают отправлять сообщения примерного такого содержания: «Мы расстаемся. Удали мой номер, забудь меня!». Но это неправильно. Лучше встретиться и поговорить об отношениях, не повышая тон. Даже если парень совершил плохой поступок, не надо лишний раз напоминать об этом. Если дама уже строит новые отношения, то сообщать о них экс-бойфренду не стоит.

Почему смс лучше встречи

Парни, какими бы сильными и выносливыми они не выглядели, не всегда могут справиться с эмоциями. И это очень тонкий момент. Один молодой человек может всплакнуть, а другой станет агрессивным. Нельзя предугадать реакцию мужчины в подобной ситуации. Поэтому обмен сообщениями будет «безопасным» вариантом. Текст следует набрать заранее, хорошенько перечитать (при необходимости лишнее удалить) и только потом отправлять.

Прогулка по парку

Девушке, решившей лично сказать парню о расставании, стоит выбрать немноголюдное место. Не исключено, что беседа получится громкой и эмоциональной. Только выяснять отношения на виду у посторонних не нужно. Лучшим местом для встречи будет парк. Разговор должен быть спокойным. От употребления алкоголя «для снижения уровня стресса» надо отказаться. Иначе вместо расставания последует примирение с продолжением в кровати и разочарованием наутро.

Жалость – это плохо

Многие парни, которым сообщили о прекращении отношений, стараются удержать возлюбленную рядом любыми способами. Им не хочется выглядеть неудачниками. Они будут просить о втором шансе, обещать, что станут лучше. В такой ситуации от девушки требуется проявление твердости. Не нужно жалеть парня. «Второй шанс» вряд ли что-то исправит в лучшую сторону.

Представить себя на его месте

Существует отличный прием, которым можно воспользоваться при разрыве отношений. Девушка должна поставить себя на место молодого человека, с которым встречалась, и понять, как бы она поступила. Конечно, имеют значение характеры партнеров и длительность их романа. Для смягчения переживаний экс-бойфренда можно поговорить с его близкими приятелями и попросить оказать ему моральную поддержку.