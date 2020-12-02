Почему на пятой точке появляются волосы, и стоит ли их удалять

Подобная тема весьма щепетильна, причем особенно страдают молодые девушки, которые задумываются, для чего там вообще нужна растительность, а также решают вопрос – надо ли на пятой точке удалять волосы или оставить их.

Переживать по поводу растительности в разных частях человеческого тела не стоит – подобное заложено в организме человека. Но вот стоит ли от них избавляться на пятой точке, либо оставить их расти?

Откуда растут корни?

По одной из версий человеческий род произошел от обезьян, тела которых были полностью покрыты растительностью. Однако в ходе эволюции у человека пропадал постепенно волосяной покров, он стался в результате только в тех местах, в которых это было необходимо.

Такой покров предназначен для защиты отдельных частей тела от внешних раздражителей. Ресницы защищают слизистую оболочку глаз от попадания в нее пыли и других мелких частиц. А растительность в интимной зоне по мнению многих врачей предназначена для защиты от половых инфекций.

Также волосы в области ягодиц снижают трение между ягодицами, предотвращая раздражение.

Растительность служит своеобразным кондиционерам и не дает посторонним «ароматам» выйти наружу.

Что лучше – оставить растительность на ягодицах или побрить

В последние десятилетия мода диктует свои правила, поэтому стало модным избавляться полностью от растительности на ягодицах. Причем большинство девушек считает, что стрижка волос в интимной зоне – это еще один их элемент сексуальной привлекательности для партнеров. Поэтому молодежь и удаляет всю растительность в районе ягодиц.

Также нижнее белье и купальники у девушек в последние годы стали настолько маленькими, что только немного прикрывают «женские прелести». Поэтому растительность в интимной зоне будет заметна и выглядит со стороны не эстетично.

Однако, согласно утверждениям сексологов, большей части мужского населения, возраст которых перевалил за 40 лет, нравится, что у их спутниц есть волосяной покров в интимной зоне. Это связано с тем, что их первые сексуальные отношения приходились на тот период времени, когда моды на отсутствие волос в интимной зоне у женщин еще не было. Но сейчас такие мужчины вряд ли признаются своей любимой, что присутствие волос в интимной зоне у партнерши их возбуждает.

Но современные женщины все же делают себе интимные стрижки, удаляя при этом большую часть волос.

С помощью бритвенного станка в домашних условиях

С помощью такого станка удалить волосы можно легко и быстро. но это все плюсы. А вот недостатков у такого способа гораздо больше. Если спереди еще можно удалить большинство растительности, то в области ягодиц сделать подобное просто не удастся. На местах такой «депиляции» могут оставаться маленькие шрамы, а вырастающая в будущем растительность может врастать, при этом человеку будет не комфортно. На месте сбривания вскоре отрастает щетина, которая будет колоться. А станки придется регулярно менять, так как в них могут приживаться патогенные организмы.

Депиляционный крем – проведение процедуры в домашних условиях

Этот способ также прост и безболезнен. Однако у многих женщин после его применения может возникать аллергическая реакция в местах применения. И применяя подобное средство самостоятельно, также можно оставить растительность в тех местах, куда дотянуться самостоятельно не удалось.

Воск и шугаринг в профессиональных салонах

Эти процедуры в последние годы наиболее популярны. Можно попробовать такие средства и дома, однако в комнате после проведения процедуры все станет липнуть.