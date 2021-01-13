Должна ли девушка писать первой понравившемуся мужчине

Порой девушки не могут решиться переступить черту между интересом и навязчивостью. Это означает, что молодая особа беспокоится о развитии будущих событий и задумывается над тем, стоит ли писать первой мужчине или нет. Существует ряд причин, почему молодой человек не пишет первым. Если хорошо разбираться в мужской психологии, то можно принять верное решение.

Мужская природа заключается в трофеях и завоеваниях. Сильному полу нужны победы. Если мужчина делает первый шаг – это одна из ключевых ступеней к финальному завоеванию. Напротив, если молодой человек не заинтересован молодой особой, то он не станет первым проявлять инициативу и звонить хрупкой девушке.

Если после первой встречи мужчина не проявил инициативы, то вероятнее всего есть другие причины. Например, стеснение или боязнь быть навязчивым. Молодые люди также могут быть неуверенными, как и девушки.

Если мужчина неуверен в себе, то это ещё одна причина, по которой первый шаг навстречу должен быть со стороны молодой особы. Есть и те мужчины, которые намеренно выжидают паузу, чтобы понаблюдать за поведением и действиями девушки.

По каким причинам молодой человек не проявляет инициативу первым:

Есть молодые люди, которые не любят общение в социальных сетях; им приятнее встречи один на один;

Мужчина потерял интерес и встретил другую девушку;

Произошла неприятная ситуация в жизни;

Мужчина злится или обижается.

Когда мужчина нравится женщине, то она всегда проявляет волнение. Однако чрезмерные эмоции и опасения сделать что-то неправильно приводят к ряду ошибок, которые становятся разрывом отношений.

Одна из самых распространенных ошибок – неискренность. Когда девушка хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Такое искусственное представление не приводит ни к чему хорошему. Притворство — самая пагубная вещь.

Всё, что нужно – это проанализировать отношения, которые сложились на первом этапе. Важно понимать конкретную причину поведения мужчины. Иногда молодые люди склонны к постоянным разговорам по телефону или к личным встречам. Если отношения длятся достаточно долго, то девушка может намекнуть партнеру, что ей приятно получать сообщения от возлюбленного.

Если причина молчания – вина самой партнёрши, то девушка может написать мужчине первой. Только грамотное поведение двух людей наладит отношения.

Если мужчина игнорирует звонки и сообщения, то, скорее всего он потерял интерес к девушке.

Каждая молодая особа решает самостоятельно писать мужчине первой или нет. В современном мире нет строгих правил.