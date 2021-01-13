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Должна ли девушка писать первой понравившемуся мужчине

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Порой девушки не могут решиться переступить черту между интересом и навязчивостью. Это означает, что молодая особа беспокоится о развитии будущих событий и задумывается над тем, стоит ли писать первой мужчине или нет. Существует ряд причин, почему молодой человек не пишет первым. Если хорошо разбираться в мужской психологии, то можно принять верное решение.

Мужская природа заключается в трофеях и завоеваниях. Сильному полу нужны победы. Если мужчина делает первый шаг – это одна из ключевых ступеней к финальному завоеванию. Напротив, если молодой человек не заинтересован молодой особой, то он не станет первым проявлять инициативу и звонить хрупкой девушке.

Должна ли девушка писать первой понравившемуся мужчине

Если после первой встречи мужчина не проявил инициативы, то вероятнее всего есть другие причины. Например, стеснение или боязнь быть навязчивым. Молодые люди также могут быть неуверенными, как и девушки.

Если мужчина неуверен в себе, то это ещё одна причина, по которой первый шаг навстречу должен быть со стороны молодой особы. Есть и те мужчины, которые намеренно выжидают паузу, чтобы понаблюдать за поведением и действиями девушки.

По каким причинам молодой человек не проявляет инициативу первым:

  • Есть молодые люди, которые не любят общение в социальных сетях; им приятнее встречи один на один;
  • Мужчина потерял интерес и встретил другую девушку;
  • Произошла неприятная ситуация в жизни;
  • Мужчина злится или обижается.

Должна ли девушка писать первой понравившемуся мужчине

Когда мужчина нравится женщине, то она всегда проявляет волнение. Однако чрезмерные эмоции и опасения сделать что-то неправильно приводят к ряду ошибок, которые становятся разрывом отношений.

Одна из самых распространенных ошибок – неискренность. Когда девушка хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Такое искусственное представление не приводит ни к чему хорошему. Притворство — самая пагубная вещь.

Всё, что нужно – это проанализировать отношения, которые сложились на первом этапе. Важно понимать конкретную причину поведения мужчины. Иногда молодые люди склонны к постоянным разговорам по телефону или к личным встречам. Если отношения длятся достаточно долго, то девушка может намекнуть партнеру, что ей приятно получать сообщения от возлюбленного.

Должна ли девушка писать первой понравившемуся мужчине

Если причина молчания – вина самой партнёрши, то девушка может написать мужчине первой. Только грамотное поведение двух людей наладит отношения.

Если мужчина игнорирует звонки и сообщения, то, скорее всего он потерял интерес к девушке.

Каждая молодая особа решает самостоятельно писать мужчине первой или нет. В современном мире нет строгих правил.

А как вы считаете, женщина должна проявлять инициативу первой или первый шаг должен делать исключительно сильный пол?

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