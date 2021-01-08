Как мужчина в паре может повлиять на женственность партнерши

Мужчины, сами того не осознавая, могут значительно повлиять на снижение самооценки женщины, нарушая ее душевный покой.

На консультации к психологам обращается много супружеских пар с намерением разобраться в проблемах и наладить отношения. В любых разногласиях пары вина всегда лежит на обоих, но в данной статье хочется рассмотреть именно зону мужской ответственности. Порой мужчины своими действиями снижают женственность своей партнерши, что влечет возникновение новых проблем в паре. Каким образом это происходит?

Известно, что женщине тяжело дается выполнение однообразных заданий и отсутствие разнообразия в ее жизни непременно выльется в скандал.

Способы проявления мужчина любви играет очень важную роль. Для того, чтобы женщина чувствовала себя любимой и желанной, необходимо периодически ей это показывать. К сожалению, не все мужчины способны выражать словами или поступками свои чувства, некоторым кажется, что совместное проживание, быт, дети – это и есть доказательство любви. Женщины же желают слышать слова о любви, радоваться небольшим сюрпризам от любимых мужчин.

Для женщин очень важно, чтобы их мужчины делали им комплименты, даже если пара проживает вместе много лет. Восхищение в глазах своего мужчины придает уверенности женщине и повышает ее женственность.

Некоторыми своими действиями мужчины сами взращивают в партнершах самостоятельность, что непременно приводит к снижению женственности. Например, при просьбе супруге поменять ей колеса, муж может отправить ее самостоятельно в автосервис, чтобы она сама решила эту проблему, ведь «она ж у него такая умница и все может сама». Это является большой ошибкой, что рано или поздно обернется против самого мужчины. Женщины от природы должны быть слабее мужчин, получать от них помощь в решении своих проблем. Если женщина учится самостоятельно решать собственные проблемы, она становится с мужчиной на одну ступень и начинает конкурировать с ним. Женственность от этого страдает больше всего.

Для женщины очень важно, чтобы ее могли выслушать, поговорить о ее проблемах. Это необходимо, чтобы чувствовать защиту от своего мужчины. Не стоит сразу давать ей категорических советов, порой она и сама знает, как поступить, но участие близкого человека в решении ее проблем намного важнее.

Ограничения, которые могут идти от супруга, отнимают у женщины самостоятельность и самоуважение, что также снижает ее женственность. В кругу своих знакомых и друзей женщина получает развитие, призвание и необходимое общение, ограничивать ее в этом является большой ошибкой.