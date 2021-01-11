Как нельзя носить джемпер

Мягкий, теплый, пушистый… Джемпера бывают разные, на каждый тип кофты найдется свой любитель. У трикотажной, длиной до бедер, есть свои особенности – может быть небольшой воротничок, застежки и декор. Под джемпер надевают рубашку или блузку, чей воротник изящно укладывают поверх джемпера.

Однако, некоторые модели давно вышли из моды, поэтому крайне важно знать, какие типы кофт уже не являются актуальными на данный момент.

Обтягивающий джемпер без каких-либо аксессуаров

Тонкий и облегающий джемпер без различных аксессуаров делает образ скучным и тусклым, несмотря на яркость ткани. Но, в случае, если в образ добавляют такие детали как жилет, пончо, пиджак, объемный и массивный шарф или же легкая небольшая куртка, то он сразу же преображается и становится полностью завершенным.

Если же лишнюю одежду надевать не хочется, то следует добавить браслет, крупные часы, серьги, кольца цепочку или кулон.

Тонкий и облегающий джемпер прекрасно сочетается с воздушной юбкой-миди или джинсами mom, такой образ подойдет для девушек с тонкой талией и пышными формами.

Облегающий джемпер, сочетающийся с недлинной верхней одеждой

Короткие кожанки в сочетании с длинным джемпером в 2020 году это довольное редкое явление. Все больше и больше девушек отдают свое предпочтение практичности, удобству и свободе движений.

Как же носить удлиненный джемпер? Все очень просто – джемпер базового цвета можно носить с юбкой, брюками или с джинсами, достаточно заправить его в них. Верхнюю одежду при этом следует выбирать таким образом, чтобы в образе нельзя было заметить границу переходов.

Также, не стоит забывать про аксессуары. С заправленным верхом можно носить пояс, который в этом образе будет делать акцент.

Джемпер с принтом в цветочек

Мода на крупные и мелкие принты давно прошла, поэтому следует отдавать свое предпочтение свитшотам и джемперам, окрашенным в мягкие и спокойные цвета, например, бежевый, белый, серый и другие пастельные оттенки. Также, важно уделять внимание составу изделия. Необходимо выбирать одежду из натуральных тканей, например, хлопок, вискоза, шерсть.

Джемпер из полупрозрачной ткани

Тонкий джемпер будет приятен на прохладную погоду, однако, в нем есть большой недостаток – материал будет просвечивать нижнее белье. А это значит, что для взрослой женщины такой образ будет казаться несуразными вызывающим. Но, такие джемпера можно носить под жакет, тонкое пальто или плащ.

Обтягивающий джемпер может помочь женщине в комбинировании различных актуальных образов. А добавленные аксессуары, сделают его незабываемым и потрясающим.