Как в понедельник привлечь удачу на всю неделю: советы экстрасенса Дарьи Мироновой

Многие хотят привлечь на свою сторону удачу. Существует большое количество талисманов, оберегов для привлечения успеха, достижения целей. Иногда достаточно приободриться и быть уверенным в своих делах. Но случается так, что жизненно необходимо маленькое чудо. Известно, что понедельник определяет начало недели и является стартом в начинаниях. Экстрасенс Дарья Миронова делится советами для понедельника, которые помогут поладить с Фортуной на все последующие дни недели.

Позитивное утро

Для привлечения удачи важно верить в себя, в собственные возможности и силы. Утро понедельника обязательно должно быть позитивным и светлым.

Чтобы утро стало приятным, в воскресный вечер нужно принять ванну с любимыми ароматическими маслами. Процедура расслабляет тело и умиротворяет дух. Для восстановления жизненных сил важно лечь спать до наступления полуночи.

На звонок будильника можно поставить любимую мелодию. Музыкальное сопровождение поможет проснуться с хорошими мыслями. Чтобы взбодриться, нужно принять контрастный душ. Если человек увлечен спортом, стоит отправиться на пробежку. Укреплению иммунитета способствует комплекс физических упражнений.

На завтрак лучше побаловать себя любимым напитком или вкусным легким блюдом.

Для настроя на успех и победу нужно подойти к зеркалу и проговорить фразы, глядя себе в глаза. Особое внимание стоит уделить гардеробу, который выступает в качестве самоутверждения. Тщательно подобранная цветовая гамма настраивает на нужный лад и привлекает удачу.

Не стоит забывать использовать личный амулет, который нужно периодически подпитывать позитивной энергией.

Проведение обряда

Перед выходом из дома около зеркала нужно зажечь белую свечу. Держа ее в руках, нужно внимательно смотреть на свое отражение. Вслух проговаривают ожидаемые события: встреча с деловым партнером, свидание с любимым человеком, подписание важного контракта, значительная покупка. Важно представить ситуацию так, чтобы занять в ней выгодное положение, которое приносит безоговорочный успех. Визуализация событий заряжает позитивом, придает сил для победы.

Когда события представлены, нужно посмотреть на отражение, а затем на пламя свечи. Читают слова заговора, задувают пламя и уходят из дома, не оборачиваясь:

«Как пламя свечи разгорелось, так успешная жизнь началась. Впереди меня ждут только победы, сам себе свидетель, своего счастья и успеха кузнец. Заручаюсь поддержкой Высших сил, да будет так!»

Важно помнить, что удача любит смелых, уверенных и настойчивых людей. Если что-то не вышло, это не повод для расстройств.