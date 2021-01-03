Почему нельзя никому желать удачи

Очень часто мы произносим в разговоре с друзьями фразу «Давай, удачи!» в случае, если товарищу предстоит важное дело, или произносим ее при расставании. Но оказывается, что лучше подобных слов не произносить.

Подобное пожелание нравится далеко не всем, а некоторых просто приводит в ужас. И очень часто в ответ на такую фразу человек сразу начинает расстраиваться: «Все что угодно, только не это». Либо приходит в ужас: «Ну, вот, теперь ничего не выйдет»,

Почему же простая фраза с пожеланием удачи так пугает людей? Стоит в этом разобраться.

Ни пуха, ни пера

С давних времен повелось, что нельзя говорить подобную фразу всем, кто отправляется за добычей в лес или на водоем – для грибников, охотников, рыбаков пожелание удачи имеет противоположное значение, поэтому говорить эти слова ни в коем случае нельзя.

Происходит это по следующей причине. В древние времена от успешного промысла охотников или рыбаков зависело – будет ли их племя с едой или нет. А если ему перед охотой или рыбалкой пожелают удачи, то это обязательно услышат злые духи и обязательно начнут вредить. Поэтому рыбакам принято желать «обманку» — ни хвоста, ни чешуи.

А охотникам принято желать ни пуха, ни пера, причем в ответ надо обязательно отправить эти слова к черту. А в современном мире подобное пожелание часто говорят всем, кто собирается на важное мероприятие: экзамены, собеседования и т. д.

А в Великобритании издавна существует традиция: актерам перед началом спектакля всегда желают сломать ногу. Дело в том, что в средние века и позже актер после спектакля, выходя на поклон, преклонял колено (break a leg), а благодарные зрители осыпали его цветами и монетками.

И преклонив колено артисту проще было собирать монетки. Поэтому и пошла поговорка сломать ногу – не убегать со сцены под возмущенные крики толпы, а преклонив колено собирать дары благодарной публики.

Дай-то Бог

Те, кто верит в Бога, считают, что все, что с ними происходит, делается Богом, и как он даст, то с человеком и случится. Поэтому верующие перед важными делами молятся Богу, чтобы у них все вышло хорошо. Поэтому христианин никогда не пожелает удачи другому, а скажет – помоги вам Бог, или «С Богом».

А мусульмане говорят, что все им ниспослано Аллахом, и к нему они обращаются в своих молитвах за помощью в делах.

Поэтому не стоит верующему человеку желать удачи, лучше пожелать «Помоги вам Бог», либо сказать – ни пуха, ни пера.