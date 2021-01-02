Мужские трусы: что они расскажут о характере вашего кавалера

Мужские трусы нечасто оказываются в поле зрения других людей, но если уж это произошло, то стоит морально подготовить себя к сторонней оценке и критике.

Трусы-боксеры

Некоторые называют боксеры трусами семейных мужчин. Если мужчина женат или же долгое время состоит в отношениях, то его мало волнует то, как он выглядит без брюк, даже в присутствии своей второй половинки. На первом месте для него стоит комфорт и свежесть. Даже если он скоро «обзаведется» пивным животиком, то его мало это смутит, ведь не придется вызывать сантехника, чтобы проверить трубы или холодильник. Все сам.

Боксеры-брифы

Если же представитель сильного пола, напротив, достаточно внимательно следит за модой, то он понимает, что выглядеть богато нужно не только полностью одетым, но и слегка раздетым. Боксеры-брифы лидируют, судя по опросам, проведенным среди женщин. Ведь они достаточно элегантны: не слишком откровенны и при этом не слишком целомудренны.

Трусы-плавки

Если же классика – это, то, что предпочитает мужчина, то черный и белый цвет идеальный выбор. Яркое точно не то, что будет в его вкусе. Сериалы — пустая трата времени, если это не «Охотник за разумом». Утром – обязательный контрастный душ, чтобы быть в духе на протяжении всего дня, а также станок, делающий лицо идеально гладким. Костюм — лучший выбор для похода на работу, никаких спортивок, только в спортзал. Ведь бокс, гребля и биатлон – идеальные виды спорта для настоящего мужчины. На всегда подтянутом теле даже трусы-плавки будут выглядеть безупречно.

Какая разница, написано на них Calvin Klein или Balenciaga, ведь куда важнее, кто же это увидит после шумной вечеринки или тусовки. Этот кто-то явно будет впечатлен.

Трусы с рисунками супергероев

Стремление к хорошему вкусу заслуживает уважения, но супергерои точно не лучший выбор для взрослого мужчины. Если сильно тянет, то лучше постараться выбрать что-то более приземленное и соответствующее по возрасту.

Стринги

На работе можно быть кем угодно – полицейским, строителем или пожарным. Да даже байкером и спасателем. У человека, носящего стринги много амплуа, ведь он самый настоящий стриптизер. Только вот загвоздка, стринги – это рабочая форма, так пусть и остается на рабочем месте. В повседневной жизни же стоит носить то-то более приличное, ведь выбор просто огромен.

Если же серьезно, то трусы – это показатель внутреннего «я» человека, они отражают его существо, поэтому стоит подходить к выбору этого элемента белья очень внимательно. Должно быть не только красиво, но и удобно.