Как выглядят арабские девушки, отказавшиеся от ношения хиджаба

Все мусульманские девушки и женщины обязаны носить одежду, скрывающую их черты лица и очертания фигуры. Это может быть паранджа, хиджаб или никаб. Самым популярным головным убором восточных женщин является хиджаб, так как жительницы мусульманских стран не имеют права покидать стен дома с непокрытой головой. Нередко после переезда в европейские государства, дамы продолжают придерживаться данной традиции, так как она имеет и религиозный подтекст. Но современные восточные девушки все чаще отказываются от ношения этого предмета гардероба.

Значение хиджаба

Согласно учениям ислама, женщины должны скрывать свое тело, чтобы не вводить мужчин в искушение. С особым усердием прячутся замужние женщины, так как могут демонстрировать свои прелести исключительно мужу.

Особое значение мусульмане придают женским волосам, они считаются символом близости супругов. Именно по этой причине большинство восточных женщин появляются в обществе с покрытой головой. Они скрывают свою внешность в первую очередь от посторонних мужчин и женщин других вероисповеданий.

Не во всех мусульманских странах вынуждают женщин полностью скрывать лицо. Жительницам либеральных государств достаточно покрывать платком лишь волосы.

Виды женских головных уборов у мусульман

Мусульманские женщины могут выбрать наиболее удобный для себя головной убор.

Одним из самых распространенных элементов женского гардероба является хиджаб. Он надежно укрывает голову, шею и волосы восточной красавицы, оставляя при этом открытым лицо.

Чадор – вид свободной одежды, которая практически полностью скрывает женскую фигуру, оставляя открытым только небольшую часть лица и глаз. Во время ношения девушка должна руками поддерживать одеяние.

Самым строгим предметом женского гардероба считается бурка. Он полностью скрывает женское тело, в том числе и глаза. Видеть дама может сквозь небольшую сеточку. В таком виде жительницы ортодоксальных исламских государств должны появляться в общественных местах, в том числе и на пляже.

Довольно распространенным вариантом считается никаб – легкая паранджа. Она надежно скрывает женские волосы и голову, оставляя открытыми глаза. Надевается никаб исключительно на голову, он не покрывает всего тела.

Арабские женщины, пренебрегшие традициями

Миру известно несколько восточных женщин, которые отказались от ношения хиджаба и открыто демонстрируют свою красоту.

Раван бен Хуссейн

Недавно девушке исполнилось 23 года. Она обладает не только смелостью, но и красотой и женским очарованием. Все это помогло Раван привлечь в свой блог в одной из популярных социальных сетей 5 млн подписчиков. Родилась и выросла девушка в Кувейте, но сейчас проживает в Лондоне, получает юридическое образование. Не так давно Раван впервые стала матерью.

Суха Новаилати

Прекрасной восточной девушке чуть больше тридцати. В родной Саудовской Аравии ей удалось с отличием закончить колледж. Сейчас Суха борется за права женщин в одной из самых строгих мусульманских стран.

Фуз Альфахад

Очаровательная жительница Кувейта. По образованию она экономист, но свое призвание нашла в визаже. На сегодняшний день Фуз Альфахад успешный и востребованный специалист, который делится своими секретами с миллионами подписчиков в Инстаграм.

Башайер Альшаибани

Известный автор женских романов. Интересным моментом является тот факт, что первые шаги в литераторстве девушка делала под руководством отца. Сейчас она замужем, супруг разделяет увлечения возлюбленной и поддерживает ее во всем. К сожалению, просматривать личную страницу восточной писательницы могут исключительно друзья.

Фатима Альмомен

Для восточной девушки у Фатимы довольно экстравагантная профессия. Она успешная модель. Число подписчиков в Инстаграм превышает два миллиона человек.