Какие на самом деле параметры у Моники Белуччи

Шикарная итальянская красавица Моника Белуччи по праву признана одной из самых сексуальных актрис современности. Ей не страшно сниматься в обнаженном виде, она принимает участие в скандальных фотосессиях и появляется на красной дорожке в откровенных нарядах. При этом у нее отменный вкус в одежде и чувство стиля.

Ее карьере модели позавидует любая молоденькая модель нашего времени.

В 90-х годах ее снимал известный фотограф Ричард Авелдон, который работал и с самой Мэрилин Монро. В свое время Моника участвовала в съемках для календаря Пирелли, что по важности одинаково с выигранным Оскаром.

Предыстория

В далеком 1964 году в итальянском городе Читта-ди-Кастелло в семье художницы и сотрудника транспортной компании появилась дочь, Моника Анна Мария.

Она была единственным ребенком, и нередко признавалась, что не очень любит вспоминать о детских годах, потому что в то время чувствовала себя очень одиноко.

После школы девушка собиралась стать юристом. Чтобы накопить на обучение, она пошла в модельный бизнес. Но вышло так, что график работы получился довольно плотным, и на учебу не было времени. Поэтому Моника решила окончательно остаться в мире моделей.

В 24 года она переехала в Милан, где быстро пошла вверх по карьерной лестнице. Она снималась для обложек известных журналов (Vogue, Elle), работала с такими фирмами, как Prada, Hermes, Dolce&Gabbana, Valentino, Victoria’s Secret и другими брендами.

Она постоянно находилась в разъездах по разным странам мира, принимала участие в рекламных компаниях и фотосессиях, в том числе в обнаженном виде.

В 40 лет Моника попала в топ красивейших женщин планеты.

В 90-х годах она решает попробовать себя в роли актрисы. И после съемок в фильме «Дракула» Ф. Копполы, в роли одной из невест графа, на нее посыпались предложения из США и Европы.

Сейчас в ее арсенале 63 фильма, где она показывалась как во второстепенных, так и в главных ролях.

Параметры известной актрисы

Моника Белуччи никогда не выглядела худышкой. В связи с этим, многим интересны ее реальные параметры и размер одежды.

Актриса не делает из этого секрета. При росте 171 см, она носит 36 европейский размер. Основные параметры: 94-64-91.

Моника не видит проблемы в том, чтобы подгонять свое тело под какие-то признанные стандарты. Все ее диеты возможны только ради ролей. В обычной жизни она не ограничивает себя в любимой пище. Раньше она даже спортзал не посещала. Сейчас делает это иногда, когда позволяет время.

По словам актрисы, намного практичнее и интереснее всех тренировок – просто надеть черное платье.