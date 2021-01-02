Какие причины потери жизненной силы называет бабушка Нина из сериала «Слепая»

Популярный сериал «Слепая» с настоящей ясновидящей завоевал сердца тысяч поклонников. Телезрители называют проект одним из самых правдивых. Многие обращаются к бабушке Нине за помощью и советами.

За последний год ясновидящая приняла очень много людей с разными проблемами. Но по словам бабушки, причина всех бед всегда одна – потеря жизненной энергии. Кто-то столкнулся с негативным магическим воздействием, кто-то сам допустил ошибку и теперь пожинает плоды своих действий.

Ясновидящая утверждает, что жизненные силы не всегда можно вернуть или восстановить. Нередки случаи, когда человек сам себя истощает вредными привычками, ошибочно признанными правильными. Бабушка называет несколько основных причин потери жизненной энергии.

Измены в браке

В своих советах бабушка говорит о том, что в большинстве любовных неурядицах люди виноваты сами. Ясновидящая утверждает, что измена мужу или жене – грех, который не проходит бесследно.

Любовь помогает преодолеть жизненные трудности. Ее нельзя растрачивать понапрасну. Любящие люди легче справляются с проблемами, и не стоит уходить из семьи без весомых причин. Важно уметь признавать свои ошибки. Бабушка Нина строго относится и к тем, кто увел из семьи мужа или жену. По ее словам, жизненные силы покидают как совершившего грех, так и поддавшегося ему.

Курение

Многие приходят к бабушке с просьбой помочь близким избавиться от алкогольной зависимости. Причиной алкоголизма баба Нина называет тягу человека к саморазрушению, которое берет свое начала с курения.

По словам ясновидящей, люди, имеющие больше сил, от сигареты к алкоголю не перейдут. Но человек, который курит и употребляет спиртные напитки, укорачивает свою жизнь. Если вовремя не отказаться от курения, жизненная энергия истощится. После 5 лет пагубных привычек вернуть жизненные силы станет невозможно.

Избыточный вес

На самом деле очень часто лишний вес становится причиной неурядиц и трудностей. Лишний вес, который не стал последствием болезни, считается оскорблением дара Божьего.

Бабушка предупреждает, что нельзя лениться и нужно следить за своим телом. Ясновидящая рассказывает, что пища влияет не только на физическое тело, но и на дух. Бабушка отмечает, если изменить питание и отношение к телу, многие проблемы уйдут из жизни сами по себе.

Советы бабушки Нины помогают людям справляться с разными проблемами и спасают многих от ошибок в дальнейшем.