Какой косметикой пользуются мужчины?

Наверное, уже многие успели заметить, что уходовая косметика становится более популярной среди мужчин, хотя ранее только маленький процент мужского населения планеты пользовался специальной косметикой для ухода. Блогеры, рассказывающие о бьюти-сфере, могут многих научить рисовать стрелки, а также делать контуринг. Более того, в 2018 году произошел резкий подъем продаж уходовой косметики для мужчин (на 7% процентов), этот показатель продолжает двигаться вверх.

Еще несколько лет назад, женщины постоянно караулили косметические магазины с целью купить что-нибудь новенькое из ухода, то сейчас можно заметить, что мужчины тоже в этом преуспели. Самыми популярными товарами среди мужского населения можно отметить – патчи для глаз, различные сыворотки для ухода за кожей, филлеры, а также некоторые другие продукты. В России также можно увидеть повышение спроса на уходовые товары – мужчины стали чаще уделять внимание на свою внешность, ухаживать за ней и ходить на различные процедуры.

С чем связана такая тенденция?

В настоящее время можно заметить, что и женщины, и мужчины могут придерживаться одних и тех же диет или вовсе их не соблюдать. Также, в спортзалах мужчины начали заниматься не только боксом или тренажерами, некоторые ходят на йогу и растяжку.

Никто не хочет стареть, даже, если красиво и изысканно. К тому же, плохая экология, высокий уровень стресса, наоборот ускоряют старость кожи. Да, конечно, продолжительность жизни на планете постепенно увеличивается, но это совсем не касается кожи. Мужчины стали пробовать все то, чем уже много лет пользуются женщины. Как и у женщин, основными недостатками у своей кожи мужчины считают акне, пигментацию и морщины. Это именно те проблемы, с которыми в основном борется мужской пол. Например, тональная основа, корректор, продукты для маскировки покраснений, воспалений и темных кругов стали фаворитами в косметичке мужчин.

С чего все начиналось?

Если заглянуть в далекое прошлое и вспомнить, что было тогда, то можно заметить, что мужчины так же пользовались уходовой косметикой, как и женщины. К примеру, в Древнем Египте и Риме мужское население могли подчеркивать глаза угольным кайалом, кожу увлажняли в том числе при помощи смеси из меда, сырых яиц и молока. Гладиаторы в Риме активно пользовались розовой водой, чтобы хорошо и приятно пахнуть. Ну а во время Елизаветы I мужчины использовали рассыпчатую пудру. Правда, из-за большого количества свинца в ней, от пудры гибли как мужчины, так и женщины.