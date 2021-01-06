Ликбез по моде: агендерный (бесполый) гардероб, как и зачем он появился

У «бесполой» моды богатое прошлое, и сегодня возвращение агендерного направления в моде связано с грядущими общественными глобальными изменениями. Мужское и женское сближается, что сказывается и на стиле одежды. Новые образы, привычки рождают новую моду. Отныне нет места строгой дифференциации и диктатуре!

Причины зарождения агендерного гардероба

Активность женщин в мужских областях возросла в разы: карьера, бизнес, зарабатывание денег, вождение авто… Все это неизбежно накладывает изменения и на внешность, и на одежду. Деловой бизнес-леди удобнее разъезжать по делам в удобном классическом костюме и лакированных ботинках, чем в развевающейся юбке по ветру и тонких шпильках.

Мужчины также влились в женскую сферу: немало мужчин сидит в декрете, пока жена устремлена в карьерный рост. Домашние, мягкие формы, нежные цвета уже никого не удивляют в мужском гардеробе.

Сегодня уместно встретить на парне малиновую футболку, а на женщине – объемные джинсы старшего брата. Так появился унисекс – бесполый гардероб, агендерная мода. Ведь все идет из жизни. Никто специально не придумывает и не диктует.

А что потом

Многих волнует вопрос: а не ставят ли дизайнеры постепенно удалить все различия женского и мужского? Нет, такая задача не ставится. Просто произошло упрощение стиля: никто больше не заморачивается, женское это или сугубо мужское. В век глобального обилия информации некогда нагружать мозг такой ерундой. Женщины носят мужские шапки, могут надеть объемный мужской свитер или рубаху на выпуск. Парни могут выбрать нежно-сиреневые бриджи и розовые кроссовки. А зайти с парнем в один отдел магазина и выбрать все одинаковое? В этом что-то есть!

Агендерная мода – стиль жизни, способ заявить о себе, показать характер. Это креатив, некоторая нотка дерзости, крик и жажда жизни. Еще 20-30 лет назад мамы и бабушки современного поколения ни о чем таком и подумать не могли: на девушку в штанах улюлюкали и называли «мужичкой». А парня в розовом и вовсе «мужиком» не считали, красный цвет и его производные – не мужской цвет.

Сегодня все по-другому. Юбка-шотландка – килт и белоснежная рубашка никого не удивят на представителе сильного пола, украшения – тоже. И даже супер облегающие джинсы никто не находит неуместными, ибо сегодня такова мода – агендерный стиль.