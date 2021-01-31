Могут ли добрые люди быть опасными?

Добро и зло – две фундаментальные нравственные категории. С самого детства родители (если они, конечно, нормальные родители) учат своих детей быть добрыми и не творить зла. Конечно, указанные категории являются двумя недостижимыми идеалами, нет практически никого абсолютно доброго и абсолютно злого. Однако они позволяют людям более-менее ориентироваться. Одних своих знакомых каждый человек определяет как добрых и привлекательных, а других – как злых и таких, от которых нужно держаться подальше.

Однако не всё столь однозначно. Под маской «добрых» людей могут попадаться те, которые такими совершенно не являются. И такие люди гораздо опаснее, чем обычные «злодеи». Прежде всего потому, что злой человек действует предсказуемо. Всегда можно понять, что от него ничего, кроме неприятностей, ожидать не приходится. И гораздо легче к этим неприятностям заранее подготовиться.

А вот «добрый» человек может быть совершенно непредсказуемым. Если такой человек сделал кому-то добро, то ему обязательно нужно ответить тем же. Даже в том случае, если «добро» было сделано без всякой причины и является явно неуместным.

Например, некто тяжело заболел. Ночью ему немного полегчало, и он нашёл в себе силы уснуть. Но внезапно прямо среди ночи ему позвонил такой вот «добрый человек» и, вроде бы искренне, пожелал ему скорейшего выздоровления. Что этот человек должен сделать в ответ? Естественная реакция – громко и непосредственно выразить всё, что он думает об этом ночном «доброжелателе». Но собеседник на том конце «провода» ждёт, что человек поблагодарит его. Если же он этого не сделает, то «добрый человек» превратится в нечто страшное.

Бывает, что «добрый человек» совершенно по-доброму спрашивает собеседника о том, о чём тот ни с кем говорить не хочет. Этот вопрос делает его душевную рану ещё больней. Но «добрый человек» этого не понимает или делает вид, что не понимает. И тем самым совершает гораздо большее зло, чем тот, кто совершенно открыто начинает говорить гадости.

Следует понимать, что «делание добра» для определённой категории людей является лишь инструментом, с помощью которого он пытается заявить о себе, навязать окружающим свой контроль и своё мнение. И если этому контролю жертва не поддаётся, «добрый» человек сразу превращается в настоящее чудовище.