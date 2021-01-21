Пышная и заманчивая: как полной женщине привлечь внимание мужчин

Две женщины с одинаковым весом смотрятся по-разному. Пышные формы могут стать плюсом, привлекать мужчин. А любит ли противоположный пол женщин в теле? Есть ли какие-то секреты привлечения внимания?

От отчаяния

Полная дама выглядела угрюмой, а в какой-то момент превратилась в привлекательную пышечку. Как сама говорит, сделала это от отчаяния, потому что ее мужчина ушел, напоследок заявив, что она толстая, безобразная.

Его слова больно задели женщину, пару недель она рассматривала себя в зеркале, плакала, была подавлена. На третьей неделе вспомнила, что она женщина, пошла в магазины одежды, салон красоты. Подстриглась, выбрала облегающую одежду, сделала агрессивный макияж, будто протестуя против общества и его стандартов.

Она понимала, что должна принять себя такой. Шла по улице, ловила на себе взгляды прохожих и по стечению обстоятельств встретила человека, который пригласил ее поработать моделью Plus size.

Так начался новый этап в ее жизни. Она больше времени уделяла внешности и вскоре встретила своего принца – успешного, холостого, красивого. Того, для которого ее пышные формы были предметом обожания, фетишем.

95% недовольных

Эту историю рассказала психолог-сексолог Морена Морана, развивая тему принятия женщинами своего тела. По ее мнению, впору проводить научные исследования, потому что, если верить результатам некоторых исследований, до 95% женщин недовольны своим телом. Они хотят постройнеть.

Полнота – трагедия для каждой из них. Да еще и жизнь полна неожиданностей: стройная подруга получает больше комплиментов и внимания, чем ее пышная спутница. В реальности дело не в весе, а в принятии себя, отношении к себе.

Не ставь жизнь на паузу

Складки на талии и бедрах не должны быть причиной плохого настроения, затворничества. «Похудею и пойду», — убеждают себя женщины. И отказываются от макияжа, яркой одежды, ухода за кожей, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Зря, потому что ухоженная пышечка светится изнутри, излучает позитив и притягивает к себе людей. Закомплексованная полная особа, угрюмая и неразговорчивая, серая и безликая, отталкивает от себя.

Окружение считывает эмоции

Работа над образом, позитивное отношение к людям, любовь к себе – те эмоции, которые всегда привлекают окружающих. Если такая пышечка пройдет по улице, то мужчины головы свернут. А сколько комплиментов она получит, а сколько приглашений на свидание?

Все просто: она уверена в себе, она любит себя, и посторонние люди считывают эту эмоции, относятся к ней так же, как она к себе. Так что диеты диетами, а работа с внутренним «я» обязательно должна быть.