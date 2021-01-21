Хозяйственность, верность, меркантильность: какие проверки устраивают мужчины избранницам

В современных отношениях присутствует доля здорового прагматизма. Времена, когда мужчины пели серенады под окнами, совершали безумства и были готовы на все ради избранницы, проходят. Сейчас представители мужской половины человечества подозрительны, сомневаются в чувствах избранницы, устраивают проверки.

В этом нет ничьей вины: мы живем в обществе потребления и ко всему, даже к отношениям, подходим расчетливо.

Экзамен на верность

Одна из любимых мужских проверок – на верность. Есть разные способы:

Отправить сообщение с чужого аккаунта в социальных сетях.

Попросить кого-то из знакомых пофлиртовать с избранницей, подарить цветы, пригласить на свидание.

Нанять частного детектива для слежки.

Девушки, флиртующие с кавалерами, принимающие их ухаживания, экзамен проваливают и, как правило, отношения с ними на этом заканчиваются.

Тест на меркантильность

Мужчины хотят бескорыстную, искренне любящую их женщину, поэтому и проверяют претенденток на меркантильность. Вариантов тестирования десятки, вот три распространенных:

Наблюдательность, когда мужчина следит за поведением избранницы, ее покупками, заказами в кафе и ресторанах. Затем он анализирует увиденное, подсчитывает расходы и решает, насколько дорого ему обойдется женщина и стоит ли продолжать отношения. Притворство, когда кавалер прикидывается бедным, старательно придерживается выбранной роли и оценивает поступки, реакцию девушки. Если она рядом, готова принимать, помогать, разделять тяготы, то экзамен она прошла. Если бедность ее тяготит, то отношения вряд ли получат продолжение. Обещания. Мужчина много говорит о своем материальном положении, обещает замки и горы золота, подарки, путешествия, соболя. В это время он пристально следит за девушкой. Если при упоминании материальных благ у нее алчно блестят глаза, то выводы напрашиваются сами собой.

Проверка на хозяйственность

Мужчина, задумывающийся о серьезных отношениях, создании семьи с женщиной, обязательно присматривается к ней как к хозяйке. Это логично, ведь каждому хочется возвращаться в чистый уютный дом, есть вкусную домашнюю еду, ходить в чистых наглаженных вещах.

Устраивая экзамен на хозяйственность, избранник демонстрирует чудеса фантазии: то в раковине появляются немытые тарелки, то «нечаянно» оторвется пуговица от рубашки, то на полах – жирные или грязные разводы.

Кавалер может без предупреждения нагрянуть и к девушке домой, чтобы посмотреть, насколько в ее квартире чисто. К этому нужно быть готовой, как и к другим проверкам.