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Хозяйственность, верность, меркантильность: какие проверки устраивают мужчины избранницам

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В современных отношениях присутствует доля здорового прагматизма. Времена, когда мужчины пели серенады под окнами, совершали безумства и были готовы на все ради избранницы, проходят. Сейчас представители мужской половины человечества подозрительны, сомневаются в чувствах избранницы, устраивают проверки.

В этом нет ничьей вины: мы живем в обществе потребления и ко всему, даже к отношениям, подходим расчетливо.

Хозяйственность, верность, меркантильность: какие проверки устраивают мужчины избранницам

Экзамен на верность

Одна из любимых мужских проверок – на верность. Есть разные способы:

  • Отправить сообщение с чужого аккаунта в социальных сетях.
  • Попросить кого-то из знакомых пофлиртовать с избранницей, подарить цветы, пригласить на свидание.
  • Нанять частного детектива для слежки.

Девушки, флиртующие с кавалерами, принимающие их ухаживания, экзамен проваливают и, как правило, отношения с ними на этом заканчиваются.

Тест на меркантильность

Мужчины хотят бескорыстную, искренне любящую их женщину, поэтому и проверяют претенденток на меркантильность. Вариантов тестирования десятки, вот три распространенных:

  1. Наблюдательность, когда мужчина следит за поведением избранницы, ее покупками, заказами в кафе и ресторанах. Затем он анализирует увиденное, подсчитывает расходы и решает, насколько дорого ему обойдется женщина и стоит ли продолжать отношения.
  2. Притворство, когда кавалер прикидывается бедным, старательно придерживается выбранной роли и оценивает поступки, реакцию девушки. Если она рядом, готова принимать, помогать, разделять тяготы, то экзамен она прошла. Если бедность ее тяготит, то отношения вряд ли получат продолжение.
  3. Обещания. Мужчина много говорит о своем материальном положении, обещает замки и горы золота, подарки, путешествия, соболя. В это время он пристально следит за девушкой. Если при упоминании материальных благ у нее алчно блестят глаза, то выводы напрашиваются сами собой.

Проверка на хозяйственность

Хозяйственность, верность, меркантильность: какие проверки устраивают мужчины избранницам

Мужчина, задумывающийся о серьезных отношениях, создании семьи с женщиной, обязательно присматривается к ней как к хозяйке. Это логично, ведь каждому хочется возвращаться в чистый уютный дом, есть вкусную домашнюю еду, ходить в чистых наглаженных вещах.

Устраивая экзамен на хозяйственность, избранник демонстрирует чудеса фантазии: то в раковине появляются немытые тарелки, то «нечаянно» оторвется пуговица от рубашки, то на полах – жирные или грязные разводы.

Кавалер может без предупреждения нагрянуть и к девушке домой, чтобы посмотреть, насколько в ее квартире чисто. К этому нужно быть готовой, как и к другим проверкам.

А вас когда-нибудь проверяли?

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