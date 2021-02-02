Пасха является светлым праздником, который важен для каждого христианина. Так что верующим необходимо заранее узнать, когда отмечается Пасха в 2021 году, и как следует готовиться к ней.

Этот праздник для всех верующих стоит особняком – он не входит в список двунадесятых или великих праздников. По сути, Пасха – воплощение православия. Принято считать, что именно в этот день мир пропитывается добротой и верой в Бога.

Когда отмечают праздник в этом году?

Праздник Пасхи наступает сразу после того, как окончится великий Пост. Последним днем такого поста считается Великая суббота. В этом году она придется на 1 мая, значит, Пасху православные будут отмечать 2 мая.

Правила подготовки к такому празднику и связанные с ним традиции

Самый светлый христианский праздник, Пасха, требует подготовки – в середине марта начинается Великий Пост, а завершается он 1 мая. То есть придется в течение полутора месяцев воздерживаться от излишеств в еде и молиться.

Чтобы была понята вся сила такого праздника, верующими должны быть пережиты трудности Великого Поста. Таким образом, можно стать ближе к Иисусу Христу и понять, насколько важен этот христианский праздник. В период Великого Поста надо сходить в церковь и исповедоваться в своих грехах, причаститься.

У православных во время праздника Пасхи считается обязательным поздравление своих друзей и родственников. В этот день нужно радоваться жизни, и нельзя сердиться, завидовать. Рекомендуется оставить все плохое позади и стараться проявлять лучшие свои качества. В такой праздник нельзя ссориться с домашними и друзьями, злоупотреблять алкоголем.

В Пасху принято есть куличи, и красить яйца. Крашеные яйца освящаются в церкви. При этом важно учитывать, что в этот день стоит воздержаться от занятия домашней работой. Так что все важные приготовления к празднику должны быть проведены, пока не закончилась Страстная неделя.