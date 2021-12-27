Тойота РАВ4 Гибрид в Киеве: основные технические характеристики, экстерьер и интерьер

Кроссовер РАВ4 Гибрид от производителя Тойота был впервые представлен миру в 2015 году. Гибридная модель отличается прекрасными ходовыми качествами и стильным дизайном. Благодаря уникальному техническому оснащению, Тойота РАВ4 Гибрид в Киеве также завоевала большую популярность. Дилерский центр «Тойота Сити Плаза» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу машин Тойота, сервисное обслуживание и установку оборудования. На сайте центра представлен модельный ряд этих автомобилей в различных комплектациях.

Технические характеристики

У автомобиля Тойота РАВ4 Гибрид можно выделить следующие характеристики:

Двигатель. Комплектации оснащены бензиновым агрегатом объемом 2,5 л. Мощность 4-цилиндрового 16-клапанного двигателя составляет 178 л.с. Автомобиль также имеет электрические двигатели, которые расположены спереди и сзади. Максимальная мощность машин Тойота РАВ4 Гибрид может достигать 222 л.с. Расход топлива. Гибридная модель является достаточно энергоэффективной. Во время езды по городу расход топлива данной машины составляет приблизительно 4,8 л/100 км. При езде за городом расход горючего приравнивается к 4,7 л/100 км. Трансмиссия. Эти транспортные средства имеют автоматическую коробку передач с электронным управлением. Многие машины являются переднеприводными, но некоторые комплектации отличаются наличием полного привода.

Экстерьер и интерьер

Гибридная модель Тойота РАВ4 имеет литой корпус с 5 дверьми. Габаритный передний бампер оснащен светодиодными фарами и радиаторной решеткой, а мощный задний бампер — обтекаемым багажным отделением объемом 580 л. Колесная база транспортного средства составляет 2690 мм, что оказывает положительное влияние на маневренность.

При отделке автомобильного салона была использована кожа и замша. Для комфортных поездок также предусмотрена функция подогрева передних сидений и руля, дополнительная подсветка пространства для ног, а также электропривод двери багажника.

Панели приборов гибридных версий Тойота РАВ4 оснащены дисплеем, диагональ которого составляет 4,2 дюйма. На дисплее отображается информация о запасе топлива, температуре, заряде батареи и многое другое. Мультимедийная панель диагональю 7 дюймов имеет MP3, Bluetooth, несколько динамиков. Транспортное средство также оснащено как активными, так и пассивными системами безопасности.

В салоне «Тойота Сити Плаза» можно приобрести любую модель автомобиля Тойота. У клиентов также есть возможность записаться на тест-драйв, оставив заявку на сайте или позвонив по указанному там телефону.