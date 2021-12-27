Виды датчиков для УЗИ-аппаратов, их особенности

В зависимости от назначения, особенностей конструкции и прочих характеристик существующие сегодня установки для ультразвуковых диагностических исследований могут использовать различные типы сенсоров. При этом именно от функциональных особенностей детектора зависит возможность его применения с целью обследования того или иного органа. Кроме того, вид излучателя определяет особенности формируемого с его помощью изображения, которое выводится на экран медицинского монитора (от монохромного двумерного до 4D-визуализации).

Типы приспособлений

К списку наиболее востребованных сенсоров для УЗИ-аппаратов относятся:

Линейные датчики. Такие приспособления работают с частотой ультразвуковых волн 5–15 МГц, поэтому они предназначаются исключительно для обследования поверхностных тканей и органов. Это щитовидная и молочные железы, сосуды и суставы. Однако формируемое с их помощью изображение отличается высокой степенью четкости и контраста. Секторальные датчики УЗИ. Рабочая частота таких изделий находится в пределах от 1,5 до 5 МГц, что обеспечивает высокую проникающую способность излучаемых ими волн. Кроме того, такие сенсоры являются оптимальными, когда необходимо получить широкий угол обзора изучаемого органа. Сегодня основной сферой использования этих излучателей является кардиология. Конвексные излучатели. Наиболее популярный класс УЗИ-детекторов. Функционируют на частоте 2–7,5 МГц, что позволяет их волнам проникать в ткани человеческого организма на глубину до 25 сантиметров. Широко востребованы для диагностики заболеваний структур брюшной полости. В педиатрии используется обособленная разновидность таких приборов — микроконвексные детекторы.

Кроме того, производители предлагают достаточно широкий перечень сенсоров со специфическими технико-эксплуатационными характеристиками. Среди них:

мультифункциональные модели, оснащаемые детекторами различного типа;

фазированные модификации, позволяющие менять угол излучения ультразвуковых волн;

3D/4D приспособления, которые способны формировать трехмерное (в том числе в разрезах) изображение сканируемого органа в режиме реального времени;

матричные, внутриполостные и прочие насадки для УЗИ-аппаратов.

Отдельной категорией сенсоров являются изделия, предназначенные для исследования внутренних стенок сосудов. Они отличаются миниатюрными размерами, а основная сфера их использования — это кардиология.

Дополнительно такую продукцию делят на датчики для хирургии и гинекологии, урологии и прочих областей медицины.

Общие свойства

Независимо от типа и целевого назначения, любой ультразвуковой излучатель характеризуется набором определенных качеств. Среди них:

рабочая частота;

габариты;

угол обзора;

проникающая способность (зависит не только от частоты, но и от мощности излучения);

тип формируемого изображения и другие.

Совокупность всех этих свойств определяет возможность применения устройства с целью обследования определенных органов и систем человека. При этом большинство современных УЗИ-аппаратов совместимо с сенсорами различного типа.