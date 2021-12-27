Виды датчиков для УЗИ-аппаратов, их особенности

В зависимости от назначения, особенностей конструкции и прочих характеристик существующие сегодня установки для ультразвуковых диагностических исследований могут использовать различные типы сенсоров. При этом именно от функциональных особенностей детектора зависит возможность его применения с целью обследования того или иного органа. Кроме того, вид излучателя определяет особенности формируемого с его помощью изображения, которое выводится на экран медицинского монитора (от монохромного двумерного до 4D-визуализации).
Типы приспособлений
К списку наиболее востребованных сенсоров для УЗИ-аппаратов относятся:
- Линейные датчики. Такие приспособления работают с частотой ультразвуковых волн 5–15 МГц, поэтому они предназначаются исключительно для обследования поверхностных тканей и органов. Это щитовидная и молочные железы, сосуды и суставы. Однако формируемое с их помощью изображение отличается высокой степенью четкости и контраста.
- Секторальные датчики УЗИ. Рабочая частота таких изделий находится в пределах от 1,5 до 5 МГц, что обеспечивает высокую проникающую способность излучаемых ими волн. Кроме того, такие сенсоры являются оптимальными, когда необходимо получить широкий угол обзора изучаемого органа. Сегодня основной сферой использования этих излучателей является кардиология.
- Конвексные излучатели. Наиболее популярный класс УЗИ-детекторов. Функционируют на частоте 2–7,5 МГц, что позволяет их волнам проникать в ткани человеческого организма на глубину до 25 сантиметров. Широко востребованы для диагностики заболеваний структур брюшной полости. В педиатрии используется обособленная разновидность таких приборов — микроконвексные детекторы.
Кроме того, производители предлагают достаточно широкий перечень сенсоров со специфическими технико-эксплуатационными характеристиками. Среди них:
- мультифункциональные модели, оснащаемые детекторами различного типа;
- фазированные модификации, позволяющие менять угол излучения ультразвуковых волн;
- 3D/4D приспособления, которые способны формировать трехмерное (в том числе в разрезах) изображение сканируемого органа в режиме реального времени;
- матричные, внутриполостные и прочие насадки для УЗИ-аппаратов.
Отдельной категорией сенсоров являются изделия, предназначенные для исследования внутренних стенок сосудов. Они отличаются миниатюрными размерами, а основная сфера их использования — это кардиология.
Дополнительно такую продукцию делят на датчики для хирургии и гинекологии, урологии и прочих областей медицины.
Общие свойства
Независимо от типа и целевого назначения, любой ультразвуковой излучатель характеризуется набором определенных качеств. Среди них:
- рабочая частота;
- габариты;
- угол обзора;
- проникающая способность (зависит не только от частоты, но и от мощности излучения);
- тип формируемого изображения и другие.
Совокупность всех этих свойств определяет возможность применения устройства с целью обследования определенных органов и систем человека. При этом большинство современных УЗИ-аппаратов совместимо с сенсорами различного типа.