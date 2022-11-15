Как в России реализуется программа ипотеки для педагогов

С доходом учителя получить от банка одобрение на ипотеку не так просто. Чтобы помочь педагогам обеспечить себя жильём, существуют особые льготные программы, где снижен или отсутствует первый взнос, а процент минимален. Что предлагают три основные программы поддержки?

«Ипотека для молодых учителей»

Это особое предложение для учителей не старше 35 лет. Здесь нет минимального порога зарплаты молодого специалиста. Если он имеет возможность внести первоначальный взнос в размере десяти процентов от стоимости квартиры, то процентная ставка в любом кредитном учреждении для него составит 8,5%. Если в конкретном банке процент будет выше, то разница покрывается из государственного бюджета.

Помимо приобретения готовой жилплощади, сотрудник учебного учреждения может потратить взятую в ипотеку сумму и на строительство, но сдача дома должна произойти не позже, чем через год с момента выдачи заёма.

Программа направлена на то, чтобы сделать педагогическую карьеру более привлекательной в глазах молодёжи. Таким образом государство рассчитывает восполнить нехватку учителей. Некоторые области России стали даже строить жилые комплексы для работников школ и соцучреждений.

Возвращаясь к условиям кредитования, при большом объёме взятых средств учитель может воспользоваться поддержкой созаёмщиков (максимум 4-х). В этой роли могут выступать муж или жена, родные заёмщика.

Воспользоваться правом на господдержку педагог может лишь единожды. Если его супруга тоже работает учителем и соответствует критериям программы, то взять ипотеку по льготным условиям имеет возможность только кто-то один из членов семьи.

Пункты этой программы действуют для тех, кто преподаёт в государственных и муниципальных школах (с 1-го по 11-й класс). Но учитель, параллельно работающий в частном образовательном учреждении, не лишается права участия в госпрограмме «Ипотека для учителей».

От участника требуется также подходить под следующие критерии:

быть гражданином/гражданкой РФ;

иметь необходимость улучшить свои жилищные условия: то есть, не иметь другой жилой собственности, отвечающей стандартам, которые определяются государством;

отработать в школе не менее 1 года;

иметь деньги, достаточные для уплаты первого взноса (это могут быть собственные финансы, либо материнский капитал или государственная субсидия для молодых специалистов).

Ежемесячный платёж по жилищному кредиту должен быть не больше 45% от дохода преподавателя. Другой причиной отказа в одобрении заявки от банка может стать подпорченный кредитный рейтинг.

Если же кредитная организация одобрила клиенту займ, а он после этого не подыскал подходящее жильё за 3 месяца, то ему придётся запрашивать одобрение заново.

«Дом для учителя»

По данной задумке власти собираются создавать больше школ, в которых уже есть жилое крыло, где мог бы с комфортом разместиться педсостав. Этим способом одновременно увеличивается количество школ и решается проблема с иногородними учителями.

Недостаток такой программы для самого педагога состоит в том, что он должен продолжать работать в той же школе, чтобы сохранить жильё. Если он увольняется, квартира переходит преподавателю, пришедшему на его место.

«Учительский дом»

Чтобы осуществить этот проект, правительство планирует поддержать стройку кооперативов для учителей. Снижение первоначального взноса по ипотеке ― лишь частичное решение жилищного вопроса, поскольку даже для минимальных взносов учительской зарплаты хватает не всегда. Поэтому в планах также поднимать средний размер жалованья в дальнейшем.