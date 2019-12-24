Стереотипы об истоках женской злобы

Встретив на своем жизненном пути злую и агрессивную женщину, каждый по-разному объясняет себе истоки ее злобы. Одни уверенны, что злобными обычно бывают излишне худые представительницы прекрасной половины человечества. А все потому, что замордовали себя постоянными диетами, ходят голодные и злятся на весь мир. Другие утверждают, что такими женщин делает отсутствие в их жизни мужчины.

Но излишняя худосочность далеко не всегда является последствием недостаточного питания. Некоторым женщинам такие фигуры достаются от природы, а бывает, что причиной худобы может быть болезнь, нарушение обмена веществ или гормональный сбой.

Пока никакой связи между злым нравом и чрезмерно стройной фигурой обнаружить не удалось. Возможно, причиной обвинения худышек в злобе является то, что черты их лиц, вследствие худобы, более заостренные – визуально это, по сравнению с пышечками, может выглядеть, как хмурость и недоброжелательность.

Что касается второго утверждения, то отсутствие мужчины в жизни женщины тоже не влияет на ее характер. Конечно, она может страдать и переживать по поводу какого-то конкретного представителя сильного пола, но также она может злиться и из-за неприятностей на работе. Сколько вокруг одиноких милых, симпатичных и доброжелательных женщин? Множество, так же как и их злых, ворчливых и раздраженных глубоко замужних сестер.

Наличие мужчины – это не гарантия счастливой и веселой жизни, довольно часто бывает как раз наоборот. Замужество довольно большой стресс для женщины, ведь ответственность возрастает в разы, а когда-то заботливый и внимательный мужчина иногда быстро трансформируется после свадьбы в свою полную противоположность.

Случается, что ранее сварливая и истеричная жена после развода, сбросив ворох проблем со своих плеч, превращается в спокойную и доброжелательную особу. Оглянитесь вокруг – сколько добрых и красивых женщин остаются одинокими, и сколько несносных фурий успешно выходит замуж. Почему-то в нашем обществе бытует стереотип, что незамужние женщины неудачницы и злюки. Но это всего лишь досужие домыслы.

Возможно, люди прибегают к клише, считая, что так проще все объяснить. Но, увы, мир не делится на белое и черное, он слишком многогранен и многоцветен. Для любого стереотипа в нем всегда можно найти опровержение. Нужно понимать, что у каждой женщины свой характер и жизненная ситуация, и это надо учитывать, а не мыслить навязанными шаблонами.