Как быстро высушить ногти

Практически каждая женщина сталкивалась с проблемой, когда необходимо срочно что-то сделать, а лак на ногтях ещё не высох. Волшебным образом аппараты для маникюрной сушки ногтей на книжной полке не появятся, поэтому придётся прибегнуть к подручным домашним средствам.

Быстросохнущий лак конечно значительно уменьшает время ожидания, но далеко не каждая женщина останавливает свой выбор именно на нём. Как быстро и без потрясений высушить маникюр? Этот важный вопрос остаётся актуальным и в современном мире, где от внешнего вида рук женщины зависит огромное количество моментов жизни.

Если наносить большое количество лака, то значительно увеличивается время сушки. Если вам не удаётся прокрасить всю ногтевую пластину в один-два слоя, то лучше очистить поверхность ногтя и попробовать нанести всё заново. Не следует также подкрашивать старый маникюр, время закрепления увеличится в несколько раз.

Ускорить просушку лака позволит поток прохладного или холодного воздуха. Если ваш фен оснащён подобной функцией, то смело можно его использовать. В помощь придет и любой вентилятор. Важно помнить, что использование горячего воздуха недопустимо, это приводит к повреждению лака.

Ледяная вода способна сотворить чудо с невысохшими ногтями. Для этого на сухую ногтевую пластину наносится 1-2 слоя лака. Через пару минут ногти следует опустить в чашку с ледяной водой, чтобы окрашенная поверхность полностью была скрыта. В таком положении необходимо пробыть всего пять минут, после чего руки можно вытащить из воды и осторожно встряхнуть. Вытирать руки нельзя, просто занимайтесь дальше необходимыми делами, а ногти досохнут в процессе.

Маникюрные салоны предлагают специальные спреи, которые позволяют высушить лак и обеспечить достойный уход за ногтями. Через несколько секунд после разбрызгивания можно наслаждаться готовым маникюром.

В качестве быстрой сушки можно использовать специальные закрепляющие лаки, которые наносятся на поверхность цветного лака. Они стоят дороже обычных лаков, но эффект от их использования затмевает высокую стоимость.

На самый экстренный случай рекомендуется приобрести быстросохнущий лак, который сэкономит ваше время, позволив в самые короткие сроки привести ногти в порядок. Единственным минусом в использовании таких лаков выступает их невосприимчивость к солнечному свету, который вынуждает лаковую поверхность быстро выцветать.

Чтобы дольше сохранить свой любимый лак, следует определить его на хранение в холодильник. Это позволит надолго сохранить все его свойства, к тому же охлаждённый лак легче наносится на ногтевую пластину и способен быстрее высохнуть.

Не так давно женщину оценивали по её причёске и туфлям. Современный мир стремится взглянуть на женские руки. Ухоженные пальцы и красивый маникюр покоряют мужские сердца, заставляют женщин бросать завистливые взгляды, а носительница благородных ногтей чувствует своё превосходство.