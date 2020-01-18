Как часто можно мыть голову шампунем?

Частое мытье головы приводит к повышенному выделению сальных желез, делает волосы сухими и ломкими. В свою очередь подкожное сало защищает волосы от пересыхания. При мытье головы сальные железы полностью удаляются. Соответственно, если не мыть, волосы будут жирными и грязными. Выделение сальных желез зависит от генетики и индивидуальных особенностей организма. Поэтому вопрос о частоте мытья волос является индивидуальным.

Частота мытья зависит от факторов:

Тип кожного покрова. При нормальной коже волосы можно мыть 3 раза за 7 дней. Структура локонов. Сальные железы отвечают за увлажнение волос. При жестких и вьющихся волосах голову рекомендуется мыть всего раз в неделю. Окрашивание и стайлинг. При частом использовании красок и других стайлинговых средств мыть голову нужно реже, чем обычно. Поскольку при смывке сальных желез волосы становятся более слабыми.

Частота мытья волос для девушек

Чтобы сохранить здоровье волос, девушкам стоит учитывать индивидуальные особенности кожного покрова. При густых волосах процедура мытья проводится раз в неделю. Поскольку густые волосы имеют максимальную толщину и поэтому жирность особо не заметна. При тонких волосах голову можно мыть 4 раза в неделю. При мытье главное значение имеет ополаскивание большим количеством воды. Кроме шампуня нужно использовать кондиционер и лечебный бальзам.

Как часто мыть волосы дамам в возрасте?

С возрастом гормональный фон в женском организме меняется. И поэтому активность сальных желез может повышаться или снижаться. Активность выделения подкожного сала может быть цикличной. Вдобавок женщины чаще посещают салоны красоты и красят волосы. Соответственно частота мытья составляет 3 раза в неделю.

Частота мытья головы детям

В отличие от взрослых дети особо не любят мыть голову. Они обычно кричат и не дают к себе прикасаться. В данном случае не имеет значение, боится ли ребенок воды или шампуня. В первую очередь специалисты советуют не набирать целую ванну воды. Также нужно приобрести детский шампунь с мягким составом. Частота мытья волос зависит от возраста ребенка.

Частота мытья для новорожденных

По совету врачей, головку ребенка стоит обтирать теплой водой. Мыть голову младенцу нужно каждый день. Использовать шампунь либо мылом можно после того, как ребенку исполнится год. Голову ребенка нужно мыть массажными движениями и смывать теплой водой. Детям старше 3 лет шампунь подбирают по типу волос. Детям с густыми волосами голову нужно мыть раз в неделю. При тонких волосах моют 2 раза в неделю. Врачи советуют мыть голову детям по мере загрязнения. У детей шевелюра становится грязной уже на третий день.

Советы мужчинам

Что касается мужчин, им рекомендуется мыть голову намного чаще. С физиологической стороны у мужчин кожа головы более плотная. На активность сальных желез влияют такие факторы, как стресс, занятие спортом, тяжелый труд и выделение пота. В данном случае нужно мыть голову каждый день.