Модные оправы для очков – что носить в 2020 году

В последние несколько лет очки стали неотъемлемым аксессуаром модного лука. Независимо от того, солнцезащитные они или для улучшения зрения, очки могут быть центром привлечения внимания за счет необычной оправы или яркого дизайна.

Модная индустрия представлена огромным выбором оправ разного дизайна и оформления. Основными модными трендами, задающими направление развития дизайна, являются – цветные стекла, размер oversize и необычный дизайн. Разнообразие предоставленного выбора позволяет каждому найти что-то подходящее для себя, и в то же время следует учитывать индивидуальные особенности формы лица и прически.

Рассмотрим какие дизайны будут наиболее актуальны в 2020 году.

Очки в стиле «матрицы».

Вновь в моду возвращаются оправы небольшого размера с черными или цветными стеклами. Такой стиль подходит для людей с вытянутым овалом лица, выгодно подчеркивая их худобу.

Очки стиля Oversize надежно закрепили свое место среди модных аксессуаров. Достаточно эффектные с оправами и стеклами всевозможных цветов они украсят любого.

Кошачий глаз – неординарное решение, если вы хотите достигнуть необычного образа и придать ему элегантности. Такие очки выглядят очень стильно и придадут игривости вашему взгляду.

Не сдают свои позиций и очки круглой формы. При этом стоит помнить, что размер минимализм утратил свои позиции, уступив аксессуарам крупных размеров. Круглая крупная оправа наиболее выгодно будет смотреться на лице вытянутой или квадратной формы.

Стильные авиаторы очень выгодно смотрятся как на девушках, так и на парнях. Они хорошо будут смотреться в сочетании с треугольной формой лица, уравновешивая образ.

Не стоит забывать и про квадратную форму очков. Дамам с круглой формой лица как нельзя лучше подойдет такой дизайн. Причем очки такой формы могут иметь как классический строгий вид с однотонными оправами сдержанных тонов, так и необычно предоставленный дизайн.

Спортивный стиль – невозможно его обойти стороной. Не так много дизайнеров занимается изготовлением оправ такой формы, но это не значит, что такие очки пользуются меньшим спросом. Кроме того, мода на крупный размер оправы коснулась и очков спортивного стиля.

Помимо перечисленных разновидностей очков, ярким акцентом в луке могут быть цветные или матовые стекла, выделяющие вас на фоне остальных, необычный дизайн оправы в виде леопардовых пятен или тигриных полос, изящно сочетающихся с вашим образом.

Очки давно и прочно вошли в моду, и ежегодно дизайнеры представляют новые коллекции аксессуаров. Делая выбор между той или иной моделью, стоит помнить не только о модных тенденциях, но и об особенностях своего внешнего вида, которые можно выгодно подчеркнуть или наоборот скрыть с помощью модного аксессуара.