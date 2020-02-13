Кто на свете всех нежнее: самые ласковые знаки Зодиака

Все, даже самые злобные и кровожадные хищники, порой очень сильно нуждаются в ласке, что уж говорить о людях. Ласка и нежность способны исцелять душевные раны, они как теплый летний дождик, упавший благотворительной влагой на увядшую траву, пробуждают в разочарованных и разуверившихся сердцах надежду и желание жить. Одним такое лечение нужно редко и небольшими дозами, а другие нуждаются в нем практически круглосуточно. На кого же из знаков Зодиака следует обратить таким людям внимание, чтобы не чувствовать себя обделенными и получать столь необходимое для них внимание?

Среди всех 12 представителей Зодиакального круга наиболее ласковыми слывут пятеро его представителей.

Лев

Грозный и свирепый тиран, величественно восседающий на троне, один на один с любимым человеком превращается в милого и ласкового котенка, готового часами мурлыкать на ушко всякие нежности. Он очень чуток и предусмотрителен, каждое его слово просто переполнено чувствами. Именно Лев будет холить, оберегать и лелеять свою половинку, перед которой он снимает все защитные слои, отбрасывает прочь условности и обнажает свои слабые места. Он чрезвычайно открыт, но требует того же взамен. От него не стоит ожидать показушных обнимашек и поцелуев на публике, для того, чтобы устроить представление, Лев найдет другие поводы. Любовь, отношения и чувство слишком важны для него и, он тщательно оберегает их от чужих взоров, как самое драгоценное сокровище.

Телец

Такой земной знак как Телец очень трудно заподозрить в нежных чувствах. Но он и не торопится изливать их на всех вокруг. Свои нежность и ласку он приберегает для того, единственного, с кем собирается прожить всю свою жизнь. Только этому человеку он откроет свою душу. Телец не будет говорить нежные слова, присылать «мимишные» сообщения и засыпать публичными проявлениями чувств, но его нежность и забота будет чувствоваться в каждом жесте, взгляде и прикосновении. Только не нужно вынуждать его постоянно играть в одни ворота, иначе он затоскует и замкнется в себе. Не стоит допускать этого, ведь малейшее проявление нежных чувств Телец возвращает сторицей.

Рак

Вот кто является синонимом нежности. Романтики по натуре Раки готовы буквально утопить своих избранников в океане нежности и ласки, таящихся в их душе. Им бы даже стоило поумерить свой пыл, чтобы окончательно не избаловать партнера. Рак не сможет пройти мимо без нежного поцелуя, даже если просто направляется на кухню. Его забота и внимание просматриваются во всех аспектах жизни, вплоть до домашней обстановки. Они готовы сделать не возможное возможным, лишь бы добиться максимального комфорта для объекта своей любви. Раки обожают устраивать романтические свидания, причем не забывают учитывать любую мелочь, даже подберут салфетки любимого цвета своего избранника.

Рыбы

Рыбы не умеют притворяться и в изъявлении своих чувств всегда предельно искренни. Они просто подкупают и очаровывают своими чуточку неуклюжими, но такими неподдельными эмоциями и действиями. Интуитивно они чувствуют все эмоциональные движения в душе партнера и мгновенно отзываются на них. Ранимые и немного стеснительные Рыбы никогда не будут навязываться и ярко демонстрировать свою любовь. Они просто всегда будут рядом, поддержат в нужную минуту, позволят быть слабыми и взвалят все трудности на свои плечи, при этом не забудут обнять, нежно чмокнуть в висок и рассказать, как им повезло встретить такую чудесную половинку.

Весы

Весы – врожденные эмпаты, поэтому они просто не способны причинить боль, ибо ощущают ее практически как свою. Им гораздо проще дарить ласку и нежность, ведь их отголоски они тоже улавливают и получают от этого своеобразное удовольствие. Весы романтичны, что делает общение с ними просто сплошным удовольствием. Ведь помимо бесконечного потока нежности, изливаемого ими на объект своей любви, они еще и превратят совместное времяпровождение в сплошной праздник, который обычным людям приходится переживать (и то, если сильно повезет) всего один раз в год – в День влюбленных.