Преимущества девчонок за 40

Многие представительницы прекрасного пола очень сильно заблуждаются, считая, что после сорока жизнь практически заканчивается и остается только серо и уныло доживать оставшиеся годы. Они думают, что знают жизнь, и она их больше ничем не сможет удивить. Но однажды, крепко зажмурясь от страха перед будущим, делают неизбежный роковой, как им кажется, шаг в свое сорокалетие, и, открыв глаза, очень сильно удивляются, видя вокруг себя совсем другой мир. Только это не окружающее пространство изменилось, это женщины стали другими: словно в сказке, избавившись от лягушечьей шкурки, они превратились в красивых и мудрых волшебниц.

Они вновь начинают верить в лучшее, ведь худшее, как правило, с ними к этому времени уже произошло

Они уже пережили то, что для 20-летней девушки покажется настоящей катастрофой. И теперь они могут себе позволить получать только лучшее, тем более что научились его видеть даже в самых незначительных мелочах. Они стали более чуткими и внимательными, и теперь все лучшее само льнет к ним, желая быть увиденным. Ведь так тоскливо тянуться к тем, кто тебя не замечает.

Они прекрасны

Они удивительно прекрасны, ведь перестали стесняться своей внешности и полюбили себя такими, какие они есть. Их уже не волнуют такие проблемы как маленькая грудь и большая попа. Они приняли себя со всем недостаткам, превратив их в изюминки. Они полюбили себя, и другим стало проще их любить.

Они научились «отделять зерна от плевел»

Они знают, что в жизни имеет значение, а что простая суета, которая пройдет и вскоре совсем сотрется из памяти. Карьера и социальный статус уже не являются для них теми вершинами, к которым надо стремиться, жертвуя всем. Они уже знают, что главное – это сама жизнь: возможность просыпаться утром, видеть рядом близких людей, быть здоровой, просто улыбаться или вдыхать аромат цветов.

Они нашли себя

Девчонки за 40 отказались от активного поиска, ведь обнаружили, что все эти годы искали себя – настоящих. А потом поняли, что вот такие без фальши и жеманства они нравятся себе и окружающим гораздо больше.

Они могут позволить себе не скрывать эмоций

Они уже отходили свой срок, затянутые в корсеты социальных приличий и чужого мнения. Они ненавидят то время, когда приходилось притворяться и улыбаться в те моменты, когда больше всего хотелось сесть и разреветься. Им надоело держать себя в руках, и они отпустили себя на свободу, позволив себе быть настоящими.

Они живут здесь и сейчас

Они могут позволить себе жить сегодня, не откладывая на завтра и не торопясь переживать события, которые не стоит подгонять, ведь они все равно произойдут. Девчонки за 40 научились просто жить, а не соревноваться с жизнью на скорость.

В них просыпается любопытство

Самоуверенное «я сама все знаю» сменяется на «ах, сколько же вокруг интересного». Йога, программирование, бальные танцы – на все это раньше не было времени, а теперь появилось желание наверстать упущенное, открыть в себе новые таланты и способности, осознать, кто ты и что можешь. Открытая в себе многогранность восхищает и вызывает уважение, которые передаются окружающим людям.

Они перестают считать калории

Любовь, интерес, азарт и вдохновение работают гораздо лучше любых тренеров и тренажерных залов. А избавление от строгих ограничений в еде – это же радость и позитив, а от таких эмоций разглаживаются морщинки, и в глазах появляется особый блеск. Вот поэтому девчонки за 40 такие красивые.

Они совсем не тетки

Они могут себе позволить носить ту одежду, которая подчеркивает их достоинства. Неважно, что сейчас на пике моды – рваные джинсы, юбки в пол или платья-мини, они выбирают ту одежду, в которой выглядят неотразимо. Девчонки за 40 уже могут спрятать бриллианты и надеть понравившуюся бижутерию, ведь им не надо никому доказывать, что у них есть дорогие ювелирные украшения.

Они знают цену каждой минуте

И поэтому проживают ее со вкусом и неторопливо, наслаждаясь каждой секундой. Они никогда не опаздывают, ведь никуда не спешат, не борются, не стремятся. Они просто живут. И знают, что дальше будет еще интереснее.