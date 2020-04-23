Детская истерика: почему возникает и что делать

Воспитание детей – очень непростой процесс. Как бы родители не старались, всегда наступает момент, когда интересы маленьких детей сталкиваются с непониманием или сопротивлением со сторон взрослых. Тогда и возникает истерики, которые сложно перенести как взрослым, так и самим детям. Нередко истерические приступы могут быть из-за проблем в психике или нервной системе, и тогда стоит немедленно обратиться к специалистам.

При расхождении предпочтений ребёнка с требованиями взрослых возникает конфликтная ситуация, и ребёнок, который её не знает, как найти компромисс, начинает капризничать. В коре больших полушарий возникает очаг так называемой доминанты, когда возбуждение перекрывает параллельно возникающие процессы. В результате ребёнок начинает добиваться своего всеми доступными ему способами, причём остановиться ему порой бывает практически невозможно.

Причины, которые приводят к истерическим припадкам у детей, чрезвычайно разнообразны. Делятся они на 3 группы:

Возникающие со стороны ребёнка. Это может быть неумение вербального донесения недовольства (недостаточное развитие речи), привлечение внимания, непреодолимое желание добиться своего, протест или упрямство, подражание сверстникам, выражение психотравмы в прошлом. Возникающее со стороны взрослых. Родители учителя, воспитатели могут спровоцировать истерику у детей, когда наблюдаются ошибки в воспитании (по типу кумира семьи, гиперопеки или чрезмерная строгость), или дети прерывают любимое занятие взрослых. Физиологические причины истерик включают в себя недосыпание , хронические психологические и физические стрессы, недоедание, астенические состояния, слабый тип нервной системы.

Важно поймать предвестники наступающего приступа: выпяченная и дрожащая нижняя губа, нахмуренный взгляд исподлобья, закрытая поза, слёзы на глазах, сопение, хныканье, покраснение лица и резкие, нервные движения. Сама истерика характеризуется громким криком, плачем, размахиванием руками и ногами, неадекватным поведением в целом. Также нередко истерика проявляется непроизвольным спазмом мышц туловища (так называемая истерическая дуга) и обидными для окружающих выкриками.

Действия взрослых при детской истерики могут включать несколько методик и этапов. Нужно быстро отвлечь ребёнка неожиданными приёмами или словами, причём наиболее эффективно это в период предвестников. Можно дать ребёнку любимую игрушку, переключить внимание ребёнка на пробегающих кота, собаку или пролетающую птицу, занять его яркой книгой или мультфильмом.

В период самого приступа важно сохранять спокойствие. Многие родители знают, что игнорирование – один из наиболее эффективных способов, так как в большинстве случаев истерика как у детей, так и у взрослых, направлена на привлечение внимания. Мирный тон и внешняя невозмутимость оказывают успокаивающее действие, а вот применение физической силы и крика в ответ только усугубит ситуацию. Добиться внимания ребёнка помогает сказанная спокойным тоном фраза: «Я понимаю, что тебе обидно, и что ты хочешь получить эту вещь, но так вести себя нельзя». Это действует, если ребёнок достаточно воспитан.

После того, как приступ завершится (а он обязательно закончится), нужно провести с ребёнком беседу. Важно выяснить, что именно спровоцировало истерику, и постараться не допустить этого впредь. Также нужно показать своё недовольство, но не физическими методами, а вербальными: например, отвечать на вопросы односложно, как бы неохотно. Наиболее оптимальный момент для разговора наступает через 15 минут после окончания истерики. Нужно сформулировать проблему, а затем обратить внимание ребёнка на последствия его поведения.