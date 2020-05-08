Что не нужно делать при ссоре с мужем

К сожалению, ссоры и столкновения интересов в семейной жизни – явление нередкое. В пылу скандалов, которые зачастую начинаются на пустом месте, и причина кроется гораздо глубже, чем кажется, могут прозвучать настолько обидные слова, что они запомнятся очень надолго. Психологи утверждают, что часто пары расстаются не потому, что ссорятся, а из-за того, как это происходит. Конечно, в такие моменты тяжело себя контролировать, но стоит запомнить несколько простых правил, чего НЕ нужно делать в ссоре с мужем: это может привести к максимально негативным последствиям.

Не лезть в драку

Это может быть неверным с самого начала: в большинстве случаев мужчина сильнее женщины, и если он решит ответить, то можно серьёзно пострадать физически. Даже если он решит просто оттолкнуть агрессивную вторую половинку: здесь можно легко не рассчитать силу. Кроме того, многие мужчины просто не приемлют применять силу в сторону женщины, и в этом случае оказываются в крайне неприятной ситуации. С одной стороны, поднять руку на жену они не могут, а с другой – безмолвно терпеть побои тоже не выход.

Не уходить, хлопнув дверью

Излюбленный женский приём: демонстративный уход, который часто выглядит как побег с поля боя. Мужчина остаётся один в квартире и прокручивает всё сказанное, заводясь ещё больше, так как не может дать выход чувствам. Также сюда примешивается ещё и волнение за вторую половинку: всё-таки он продолжает любить свою жену.

Не унижать

За словами нужно следить в первую очередь. Мужчины довольно злопамятны, а унижение их достоинства может стать точкой невозврата в разрыве отношений. Для них крайне неприятны оскорбительные слова об умственных или физических недостатках, насмешки над членами семьи. Самое плохое, что может повлиять на дальнейшее отношение мужа к жене, это унижение его сексуальных достоинств. После такого в большинстве случаев гарантировано расставание: мужчины просто не захотят больше оставаться рядом с такой женщиной.

Не отчитывать

Менторский тон хорош в воспитании детей, а вот когда в ссоре его слышат мужчины, им застилает глаза красная пелена. Назидательная интонация показывает, что к мужчине не относятся всерьёз, сомневаются в них самих и их способностях. Это то же самое унижение, только более тонкая и изощрённая форма.

Не истерить

Страшное преображение из любящего создание в мегеру с визгливым резким голосом и красным лицом вовсе не приумножит верность и заботу мужа. Также не стоит начинать выяснять отношение на публике: мужчины начинают чувствовать вину перед другими за то, что рядом с ним находится скандалистка. Никакой мужчина не захочет терпеть возле себя человека, готового завестись за пару минут, и чтобы об этом знал весь дом.

Не бить посуду

Тут встаёт финансовая сторона вопроса: бить посуду в пылу ссоры крайне непрактично, а, так как чаще всего бюджетом в семье заведут мужчина, то им ещё потом и расплачиваться. Также стоит учесть, что битьё посуды не имеет никакого смысла, кроме как привлечения внимания со стороны, а это опять же расценивается как истеричное поведение.