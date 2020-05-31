Муж потерял интерес к интиму: что делать

Интимные отношения являются важной частью супружеской жизни. Однако физиологически и психологически устроено так, что со временем муж теряет интерес к сексу с женой. Многие объясняют это по-разному, винят во всём только мужа или, наоборот, только жену. В этих случаях стоит помнить, что такая проблема – многофакторная, и подходить к ней нужно комплексно.

Одна из распространённых и банальных причин – у мужа просто не остаётся сил на интим. Работа в большинстве случаев отнимает непозволительно много энергии, а после вкусного ужина сильно тянет к сну. Лучше не стоит вытягивать те немногие остатки сил, а больше проводить время вместе на выходных: выбраться на природу или просто совместно заниматься домашними делами. Также не стоит забывать и о рационе. Из него желательно убрать жирную пищу, увеличить содержание зелени, овощей в любом виде, злаков.

На половую активность у мужчин большое влияние оказывает микроэлемент цинк. Больше всего его в тыквенных семенах, проросшей пшенице, кунжуте, какао, сырных продуктах, миндале, устрицах и крабах. Также есть продукты, которые сами по себе повышают мужскую потенцию. Мужчинам стоит больше употреблять мёд, куриные яйца, овощи (особенно хороша в этом плане репа), грецкие орехи, морепродукты, инжир.

Не стоит забывать и о том, что на половую активность и либидо мужчины могут влиять хронические соматические заболевания. Негативно в этом плане действует ожирение: жир способствует выделению женских половых гормонов (эстрогенов), которые оказывают прямо противоположное тестостерону действие. Функциональную половую дисфункцию могут влиять и общее состояние иммунодефицита, сердечно-сосудистые заболевания, нервное истощение.

Психологические факторы тоже не нужно сбрасывать со счетов. Яркие эмоции проходят после нескольких лет совместной жизни, и наступает кризис отношений. Тем более с годами женщины редко хорошеют: появляются морщины, изменяется фигура. Необходимо стараться снова зажечь огонёк, и это можно сделать, если следить за собой: заниматься спортом, ухаживать за внешностью, красиво одеваться (отличный способ – надевание сексуального белья на ночь). Наконец, нередко в отсутствии интимной жизни у супругов виновата любовница. Тут уже ни питанием, ни красивым бельём помочь не получится, и нужно исправлять внутрисемейные отношения.

В первую очередь необходимо понять, какой именно интим нужен. Если жена любит именно своего мужа, и ей хочется романтики, тогда можно зажечь страсть нехитрыми женскими приёмами. Однако если ей нужна просто разрядка, то вряд и получится по команде заставить мужа заниматься любовью.

Сама интимная жизнь подразумевает несколько нюансов. Супружеское ложе должно быть не просто устойчивым фразеологизмом, а именно одной кроватью. Даже одеяло желательно иметь одно на двоих. Большое значение имеет разнообразие поз для секса: во многих случаях отношения убивают именно обыденность. Нужно постепенно раскрепощаться, создавать максимально интимную обстановку, пробовать что-нибудь новое. Не стоит игнорировать обычный разговор: супруги должны знать, что их не устраивает друг в друге, и какие изменения они бы хотели увидеть.