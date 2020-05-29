Вас не любят так сильно, как вам хочется: что делать?

Люди делятся на два типа. Одни считают, что их все любят, и легкие намеки интереса в их сторону считают проявлением большой любви. Другие люди явные признаки внимания относят к обычной вежливости.

Люди, относящие к первой крайности, не уважают личное пространство и пытаются всеми силами выяснить всю правду у человека. При этом, они не обращают внимание на поступки, которые говорят красноречивее слов. Они сами себе придумывают то, чего не было в действительности. Человек посмотрел в их сторону, но молчит. Значит, он любит, но стесняется.

Другой тип считает, что его никто не любит и не хочет верить обратному.

Существуют правила для улучшения границ:

Не стоит придумывать за другого. Если какой-то факт не был озвучен прямо и без намеков, то не надо его расценивать как хороший знак или наоборот плохой. Если человек не признается в любви, не стоит думать, что он скрывает свои чувства и специально притворяется холодным. Человек говорит, что любит, не стоит искать подтекст. Люди редко врут о таких чувствах. Влезть в голову и прочитать настоящие мысли человека не способен даже Шерлок Холмс. Допытываться и просить подтверждения любви – очень глупо. Возможно, поступки говорят об отсутствии любви, тогда стоит обсудить это, но не принуждать к разговору. Перестать выпрашивать любовь. Если постоянно сомневаться в поступках человека и требовать доказательств, то можно его вынудить говорить и делать желаемое. Но в таком случае начнут брать сомнения. Человек признается в любви по принуждению или потому что его об этом просили. Это замкнутый круг. Человек приносит цветы, а возникают мысли: «он сам дарит или потому что у него потребовали». Терпеливо ждать ответной реакции. Если постоянно делать шаги, не дожидаясь шагов навстречу, это признак липкости. Общение без взаимности сродни навязчивости. Не надо преследовать человека и пытаться добиться ответных чувств любой ценой. Это раздражает. Следует сделать несколько шагов и подождать. Если человек откликнулся после долгого молчания, кидаться в его объятия не нужно. Возможно, он просто проверял вашу реакцию, чтобы потешить свое эго. Верить только своим глазам. Для начала надо снять шоры с глаз и смотреть на поступки, отключив беспокойный ум и непрерывный бег мыслей. Трезвый взгляд на вещи позволяет адекватно оценить отношение человека. Это поможет убрать ненужные фантазии и разглядеть явную симпатию другого человека.