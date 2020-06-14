Домашняя стрижка: стоит ли рисковать?

Ежемесячный поход в парикмахерскую устраивает не всех. Временами достаточно подровнять волосы, однако некоторые мастера выставляют счёт как за полноценную стрижку. На этой почве у многих возникает вопрос: а можно ли стричься дома? Однозначного ответа нет, и каждый должен решить сам. Главное – взвешивать риски.

По словам звёздного стилиста Тима Пейтмана, будущие работники годами изучают азы парикмахерского искусства. Поэтому как минимум стоит избегать экспериментов с имиджем. Лучше придерживаться образа, ранее созданного в нормальном салоне. С подравниванием всё также неоднозначно. В этом отношении проще людям с длинными волосами, в противном случае локоны придётся придерживать пальцами.

Каждый участок головы необходимо стричь под правильным углом. Наиболее проблемной зоной остаётся затылок. В лучшем случае должен быть помощник, способный оценить ситуацию с нескольких ракурсов. Надёжный способ «наладить» стрижку в домашних условиях – срезать лишнюю длину сзади и поправить зону шеи с помощью триммера. Сбоку и спереди волосы лучше не трогать, поскольку избыточное вмешательство может плохо закончиться.

В иных случаях достаточно избегать распространенных ошибок. Во-первых, поставленная задача должна быть реализуемой. Стоит трезво смотреть на собственные навыки, двигаться небольшими шагами и периодически просить помощника оценивать изменения.

Обратить внимание следует и на инструменты. Не в каждом доме найдутся профессиональные ножницы и расческа. С кухонными принадлежностями ничего не выйдет. Когда инвентарь пополнится новыми атрибутами, необходимо уделить несколько минут их освоению. Чтобы правильно держать ножницы, нужно просунуть безымянный палец в верхнее колечко, большой – оставить в нижнем. Используя специальный упор, имеющийся на инструменте, можно избежать перенапряжения запястья.

Помимо нормальных ножниц, расчески и заколок с зубцами, отличным помощником может стать утюжок. Он незаменим при работе с непослушными и волнистыми волосами. После подбора инвентаря останется лишь оборудовать в квартире парикмахерский уголок, позвать нескольких добровольцев для «слежки» и приступить к работе над имиджем.

В ходе стрижки стоит постепенно уменьшать длину. Делается это в несколько этапов, что позволяет минимизировать урон от ошибок. При работе с мокрыми прядями необходимо помнить, что, подсохнув, они будут выглядеть короче.

Лучше просмотреть пару роликов на ютубе или на другом специализированном видеохостинге. Наблюдая за работой мастера, можно слегка притупить разницу в опыте.