Что делать, если сократили зарплату, и где искать работу в Брянске

В каком случае сокращение зарплаты оправдано, а в каком незаконно, где искать работу в Брянске и сколько платят брянские работодатели

По данным последних опросов, 36% компаний в России планируют сокращение штата. Хотят уволить до 16% работников.

А почти половина ‒ 45% работодателей ‒ уже провели оптимизацию, то есть избавились от «лишних» сотрудников.

56% российских компаний сократили почти на треть фонд оплаты труда ‒ это значит, что уменьшилось или количество сотрудников, или зарплаты. В одних компаниях отказались от премий, в других перешли на сокращённый рабочий день.

Когда соглашаться на уменьшение зарплаты, а когда отстаивать свои права, где искать новую работу и на какую зарплату рассчитывать ‒ подскажет ГородРабот.ру.

Что делать, если урезали зарплату

Если компания до сих пор не возобновила работу ‒ тебе могут платить ⅔ оклада, и это абсолютно законно. Именно так согласно Трудовому кодексу оплачивается простой.

Если не платят бонусы или премию ‒ почитай ещё раз трудовой договор. Все выплаты, которые там не указаны, работодатель имеет право отменить в любой момент.

Если размер дополнительных выплат прописан в договоре ‒ у тебя два пути. Можешь требовать полной оплаты, а можешь пойти навстречу руководству компании и подождать, пока дела наладятся ‒ либо вместо премии попроси повысить в должности.

Бывает и так, что руководитель просто объявляет ‒ с первого числа зарплата уменьшена на 30%. Это незаконно ‒ по ст. 74 ТК РФ работодатель может изменить условия трудового договора, но предупредить об этом он обязан за 2 месяца.

Решил бороться за свои права ‒ начни с обращения в ГИТ. Все контакты указаны на сайте Роструда.

Сколько платят в Брянске и кого ищут работодатели в июне 2020

Прямо сейчас на ГородРабот. ру ‒ около 5000 вакансий в Брянске.

Больше всего вакансий предлагают аутсорсинговая компания Атлант Групп, Ресурс Групп, Мираторг, Mall Market, Центр найма водителей, ООО Брянская мясная компания, Пятёрочка.

Много вахтовых вакансий ‒ за счёт таких предложений средняя зарплата в Брянске 41 700 рублей, а в Брянской области 43 900 рублей.

Чаще всего на работу приглашают токарей, комплектовщиков, охранников, разнорабочих, грузчиков, фрезеровщиков, менеджеров по продажам, водителей, сварщиков и врачей.

При этом средняя зарплата токаря ‒ 59 000 рублей, охранника ‒ 31 600 рублей, грузчика ‒ 38 000 рублей, менеджера по продажам ‒ 35 000 рублей, а врача ‒ 42 300 рублей.