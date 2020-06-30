Как сновидения помогают понять других людей

Если в последнее время вы стали видеть страшные, странные, необычные сны, попробуйте рассказать о них своему избраннику или кому-то из близких вам людей. Даже если чувство тревоги не исчезнет, то, как минимум, это поможет установить более доверительные отношения с тем, с кем вы решили поделиться информацией о своих сновидениях. Такой вывод сделали учёные из Лаборатории сна Swansea University. По утверждению профессора психологии М. Блейгроува, который является автором исследования, обмениваясь информацией о своих снах, мы способны развивать чувство эмпатии, а заодно учимся лучше понимать друг друга.

Ученые из Swansea University уже давно занимаются изучением взаимосвязи между памятью, сновидениями и эмоциями. Исследователей также интересует способность человека анализировать связь между реальной жизнью и тем, что они видели во сне.

Для того чтобы разобраться в вопросе, команда психологов пригласила несколько пар, которые состоят в романтических или в дружеских отношениях. Перед исследованием каждую пару проверили на уровень эмпатии (понимание эмоционального состояния другого человека посредством сопереживания), который они испытывают друг к другу. Участникам эксперимента был предложен список с утверждениями, посмотрев на который, они должны были согласиться или опровергнуть представленные позиции:

У моего партнёра искренние эмоции. Я способен понять точку зрения своего партнёра. Я понимаю, через что пришлось пройти моему собеседнику. Я никогда не отвлекаюсь, когда беседую со своим партнёром.

После, одного из партнёров попросили рассказывать другому о своих снах на протяжении 2 недель. По истечении 14 дней партнёрам вновь предложили пройти тест на эмпатию.

Результаты исследования – слушатели в паре стали проявлять к своему партнёру намного больше сочувствия.

Чтение книг, просмотр фильмов также учит нас понимать эмоции других людей. Психолог Блейгроув утверждает, что описание сна – художественная история, которая помогает нам увидеть мир чужими глазами. Когда человек делится своим сновидением, мы начинаем воображать жизненные события, которые напрямую связаны с его содержанием. Кроме того, рассказ о своих снах помогает самому рассказчику связывать увиденное с собственным опытом в реальной жизни.