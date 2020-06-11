Отношения с родителями: советы по сближению

Не все дети могут похвастаться прекрасными и доверительными отношениями с мамами и папами. С годами пропасть между представителями разных поколений становится больше. Часто родителям, как родным людям, дочери и сыновья не прощают то, что способны простить друзьям, коллегам по работе, знакомым. Все из-за того, что на замечания и слова родителей реагируем гораздо эмоциональнее. Это говорит о том, что по отношению к родным люди более чувствительны, чем к посторонним.

Психологи говорят, что даже при наличии большой пропасти и постоянного непонимания между детьми и родителями, еще не повод вешать замок на попытках примириться. Исправить ситуацию реально, нужно только приложить усилия.

Совет 1. Не нужно игнорировать родительские советы

Не нужно делать вид, что мама и папа ничего не знают и не понимают в современном мире, что их советы устаревшие и надоедливые. Родителей необходимо слушать и уметь принимать то, что они говорят. Возможно, они и не следят за трендами в моде и технологиях, но они имеют большой жизненный опыт, заработанный на собственных ошибках.

Совет 2. Родители такие, какие есть

Люди разные, поэтому они и не должны быть похожи друг на друга. Это касается и самых близких. Мама и папа не будут идеальными – у них существуют свои проблемы, сложности, они болеют, ведут свой образ жизни. Просто нужно научиться воспринимать именно такими, какими они есть, уважать их мнение и взгляды. И тогда они станут отвечать взаимностью.

Совет 3. Время

У всех есть работа, дела, друзья, горящие дедлайны, но это не означает, что нужно отказаться от посещения родительского дома и общения с близкими людьми. Их нужно внимательно слушать, чаще звонить и находить время для совместных мероприятий.

Совет 4. Поддержка и внимание

Вспомните, когда вы были помладше и казалось, что весь мир против вас? Первыми, кто поддерживал и говорил, что трудности проходят, были родители. Они также нуждаются в вашей поддержке, поэтому, увидев, что мама или папа грустит, необходимо спросить, что случилось. Они выговорятся и тогда им станет легче. И не забывайте о подарках, которые всегда радуют родителей и дают почувствовать, что о них помнят.

Советы психологов

Специалисты советуют делать следующие вещи, чтобы улучшить отношения с родными:

Говорить о том, что вы их любите, гордитесь ими, что они дороги вам. Благодаря этому появляется доверие.

Нужно рассказывать смешные и забавные истории из жизни, о работе, своих глупостях. Юмор и смех – лучшие инструменты, чтобы наладить отношения.

Решать проблемы самостоятельно. Не надо нагружать родителей финансовыми или семейными сложностями. Они будут переживать, давать советы, которым вы следовать вряд ли будете.

Оживлять воспоминания, просматривая вместе фотоальбомы или семейные видео, расспрашивая о молодости мамы и папы, своем детстве.

Найти общие интересы, что часто помогает сблизиться.

Важно, стараться искренне исправить сложности и не отчаиваться, если не все получается сразу.