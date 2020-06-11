Отношения с родителями: советы по сближению

Не все дети могут похвастаться прекрасными и доверительными отношениями с мамами и папами. С годами пропасть между представителями разных поколений становится больше. Часто родителям, как родным людям, дочери и сыновья не прощают то, что способны простить друзьям, коллегам по работе, знакомым. Все из-за того, что на замечания и слова родителей реагируем гораздо эмоциональнее. Это говорит о том, что по отношению к родным люди более чувствительны, чем к посторонним.
Психологи говорят, что даже при наличии большой пропасти и постоянного непонимания между детьми и родителями, еще не повод вешать замок на попытках примириться. Исправить ситуацию реально, нужно только приложить усилия.
Совет 1. Не нужно игнорировать родительские советы
Не нужно делать вид, что мама и папа ничего не знают и не понимают в современном мире, что их советы устаревшие и надоедливые. Родителей необходимо слушать и уметь принимать то, что они говорят. Возможно, они и не следят за трендами в моде и технологиях, но они имеют большой жизненный опыт, заработанный на собственных ошибках.
Совет 2. Родители такие, какие есть
Люди разные, поэтому они и не должны быть похожи друг на друга. Это касается и самых близких. Мама и папа не будут идеальными – у них существуют свои проблемы, сложности, они болеют, ведут свой образ жизни. Просто нужно научиться воспринимать именно такими, какими они есть, уважать их мнение и взгляды. И тогда они станут отвечать взаимностью.
Совет 3. Время
У всех есть работа, дела, друзья, горящие дедлайны, но это не означает, что нужно отказаться от посещения родительского дома и общения с близкими людьми. Их нужно внимательно слушать, чаще звонить и находить время для совместных мероприятий.
Совет 4. Поддержка и внимание
Вспомните, когда вы были помладше и казалось, что весь мир против вас? Первыми, кто поддерживал и говорил, что трудности проходят, были родители. Они также нуждаются в вашей поддержке, поэтому, увидев, что мама или папа грустит, необходимо спросить, что случилось. Они выговорятся и тогда им станет легче. И не забывайте о подарках, которые всегда радуют родителей и дают почувствовать, что о них помнят.
Советы психологов
Специалисты советуют делать следующие вещи, чтобы улучшить отношения с родными:
- Говорить о том, что вы их любите, гордитесь ими, что они дороги вам. Благодаря этому появляется доверие.
- Нужно рассказывать смешные и забавные истории из жизни, о работе, своих глупостях. Юмор и смех – лучшие инструменты, чтобы наладить отношения.
- Решать проблемы самостоятельно. Не надо нагружать родителей финансовыми или семейными сложностями. Они будут переживать, давать советы, которым вы следовать вряд ли будете.
- Оживлять воспоминания, просматривая вместе фотоальбомы или семейные видео, расспрашивая о молодости мамы и папы, своем детстве.
- Найти общие интересы, что часто помогает сблизиться.
Важно, стараться искренне исправить сложности и не отчаиваться, если не все получается сразу.
Вы часто навещаете родителей и проводите с ними время?