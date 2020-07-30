Дети индиго: кто такие и как их воспитывать

О детях индиго сегодня не слышал разве что ленивый. Термин используется для обозначения нового явления с точки зрения психологии и педагогики.

Понятие детей индиго впервые было использовано в книге авторства Нэнси Энн Тэпп. Она занималась изучением энергетической ауры, влиянием энергий на способности, характеры людей. При изучении ауры необычных детей было определено, что она имеет насыщенный синий оттенок. В целом индиго – это лучшие из современных ребят. Они имеют свою точку зрения на все, минимально прислушиваются к словам взрослых. Дети индиго раскрепощенные, свободные, не обращают внимание на ограничения и не склонны следовать им.

На лицо – постоянно увеличивающиеся в масштабах, устойчивые изменения в психике нового поколения. Важны мироощущение, интеллектуальный потенциал – они проявляются уже в ранние детские годы. Психологи говорят, что необычных детей легко можно отличить от обыкновенных.

Индиго с самых ранних лет имеют целеустремленный характер, высокую самооценку, развитый интеллект, отличные творческие способности, широкий перечень талантов и выраженную интуицию. Они видят проблему и пути ее решения, дают точные прогнозы своим действиям. Любые ограничения индиго воспринимают как красную тряпку – то есть повод нарушить правила. Система воспитания, принятая несколько десятков лет назад, становится для таких детей неэффективной. Индиго имеют свои взгляды на все, переубедить их практически невозможно. Авторитетов, общепринятых ценностей для таких ребят не существует. Чувствительность у них повышенная, поэтому индиго способны искренне сострадать, остро переживают чувство одиночества, нуждаются в постоянной поддержке извне, понимании близких людей. Эти дети любят природу, видят вещие сны, слышат необычные голоса.

В коллективе индиго приходится очень сложно. С одной стороны, идет острая потребность в искренней дружбе и общении, с другой — малыши и подростки выглядят замкнутыми, недостаточно общительными, им непросто найти единомышленников. Еще индиго постоянно пребывают в поисках смысла жизни, ищут свое понимание окружающего мира, своего места в нем. Поддержку ребятам окажет религия, духовные практики. Даже совсем малыши чувствуют себя взрослыми, имеют хорошую самооценку, уверены в том, что делают, независимы.