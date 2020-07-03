Как забыть бывшего мужа: советы психолога

Расставание с любимым человеком, к которому женщина еще испытывает чувства, является настоящим стрессом. Но так, как муж уже стал бывшим, то нужно приложить все усилия, чтобы забыть его и перестать о нем думать. Сделать это бывает сложно, если у пары есть дети и когда были приятные моменты. Эти воспоминания – своеобразная энергетическая подпитка, которая давала силы.

Психологи говорят – менять все радикально

Для начала специалисты советуют найти другой источник энергии, простить все переживания и неприятности, которые были в браке, смириться с «потерей» экс-супруга.

А потом нужно переключаться на работу, заниматься любимым хобби, заботиться о детях, родителях.

Лучше всего поменять жизнь, начав новую, в которой бывшего не будет, как и воспоминаний о нем. Но такой вариант больше подходит женщинам, у которых нет детей. Психологи рекомендуют сделать следующие вещи:

Убрать подальше вещи, которые будут напоминать о муже.

Не замыкаться в себе и дома, почаще выходить из дома, общаться с друзьями, родственниками, посещать театр и кино.

Заниматься любимым делом.

Начать читать книги, смотреть сериалы, которые раньше нравились.

Регулярно посещать косметолога, массажиста, СПА-салон, парикмахера.

Это поможет понять, что мир прекрасен и без него, и в нем достаточно неплохо живется одной. Важно не зацикливаться на расставании и задаться целью забыть бывшего мужа.

Психологи советуют записаться в спортивный зал, бегать по утрам, что поможет и мысли упорядочить и привести тело в порядок. Нужно прилагать усилия, чтобы поменять мысли в положительное русло. Часто это помогает в знакомстве с новым мужчиной. Если не отпускает, то можно предпринять следующее:

Покричать в одиночестве, чтобы гнев не отразился на других людях. Можно разбить тарелку, побить подушку. Многие пишут письма, а потом их рвут, а не отправляют бывшим. Вспомнить ситуации, в которых также было тяжело. Это поможет вспомнить, какой выход тогда был найден, чтобы справиться с болью.

Кто-то из специалистов говорит, что надо посмотреть на развод глазами бывшего супруга. И главное – надо загрузить свой день с самого утра и до позднего вечера. Тогда плохим мыслям некогда будет беспокоить.

Как справляться, если есть общие дети?

Гораздо сложнее женщинам, у которых после развода остались не только воспоминания, но и необходимость видеться с мужем во время его визитов к детям. В этом случае психологи рекомендуют не врать детям, а рассказать правду о разводе. Не стоит запрещать отцу общаться с детьми, если он этого хочет.

Часто женщины плохо отзываются о бывшем супруге в присутствии детей. Это категорически делать нельзя, ведь он продолжает оставаться их отцом.

Если женщина познакомилась с новым мужчиной, то не надо его сразу приводить в дом, чтобы познакомить с ребенком. К такому шагу надо переходить только тогда, когда отношения серьезные. Знакомство должно быть постепенным и начинать важно с нейтральной территории.